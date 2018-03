CA Immo schmückt sich weiter für Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz":

WIEN (dpa-AFX) - Die börsennotierte österreichische CA Immo schmückt sich mit Rekordergebnissen und hochfliegenden Zukunftsplänen weiter als Braut, weiß aber noch nicht genau für welchen Bräutigam.



Über das internationale Interesse an einem Einstieg zeigte sich der Vorstand am Dienstag erfreut, will sich aber zum avisierten 26-Prozent-Angebot des US-Investors Starwood erst äußern, sofern ein definitives Offert vorliegt.

Vom Kernaktionär Immofinanz, der 26 Prozent an CA Immo hält, sei man in den vergangenen eineinhalb Jahren immer unterstützt worden, auch mit der s Immo, die mit über fünf Prozent beteiligt ist, sei man glücklich, deren Engagement betrachte man als "Zeichen des Vertrauens", wie CFO Hans Volckens im Bilanzpressegespräch meinte. Warum die Immofinanz vom früheren Plan einer Fusion mit der CA Immo abgerückt sei, könne nur diese selbst beantworten. Die Immofinanz will ihre Bilanzpressekonferenz am 5. April abhalten.

2017 hat die CA Immo einen Rekordgewinn eingefahren und erhöht daher die Dividende um fast ein Viertel auf 80 Cent je Aktie. Der Nettogewinn kletterte um 28 Prozent auf 234,9 Millionen Euro, die Schlüsselzahl FFO I (operatives Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft ohne Verkäufe und vor Steuern) legte um 16 Prozent auf 106,8 Millionen Euro zu. Für 2018 und 2019 werden zumindest 115 beziehungsweise 125 Millionen Euro angepeilt, auch künftig will man rund 70 Prozent des FFO I ausschütten./sp/itz/APA/das