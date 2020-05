CA Immo: Starke Eigenkapitalquote

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) 97 Prozent der erwarteten Mieteinnahmen erhalten und demnach die relevanten Finanzkennzahlen weiter verbessert. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage seien die Mieteinnahmen um 7 Prozent auf über 62 Mio. Euro geklettert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung