CA Immo: Exklusiv-Interview mit CEO Andreas Quint – “Das operatives Geschäft lief nahezu unbeeinträchtigt weiter!”

Unser heutiger Interviewpartner ist der CEO der CA Immo, Andreas Quint.

CA Immo ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sieben Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,2 Milliarden Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa.