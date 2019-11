CA Immo: Bewertungsergebnis treibt EBIT

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) die gemäß neuer Bilanzierungsrichtlinien bereinigten Mieterlöse wegen zahlreichen Objektfertigstellungen und -zukäufen um fast 10 Prozent gesteigert. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel für die CA Immo-Aktie an und bestätigt das positive Rating.

Nach

