CAVALLUNA - Das neue Pferdeshow-Highlight Europas

Berlin (ots) -Die beliebte Tournee der Apassionata World GmbH bekommt einenneuen NamenMit "Gefährten des Lichts" beendete die Apassionata World GmbH am17. Juni 2018 ihre erfolgreichste Tournee aller Zeiten. MitVerkaufsrekorden in diversen Arenen, Standing Ovations und einemüberwältigend begeisterten Publikum hat die Pferdeshow in dentraditionellen Städten so viele Zuschauer wie noch nie zuvorverzaubert. Durch eine Weiterentwicklung des Konzepts, unvergesslicheMomente zwischen Mensch und Pferd, eine wunderschöne Geschichte undinnovative Choreographien wurde die beliebte Show nochmals auf einneues Niveau gehoben.Im Zusammenspiel mit dem Start der En-Suite-Show EQUILA, derErrichtung des SHOWPALAST MÜNCHEN sowie der baldigen Eröffnung derihn umgebenden Pferde-Erlebniswelt EQUILALAND haben sich die Strukturund der Anspruch des erfolgreichen Entertainment-Unternehmensinsgesamt stark verändert und weiterentwickelt. So wird es nun auchfür die allseits beliebte Europa-Tour Zeit, sich in einem neuenGewand zu präsentieren. Nachdem das Team der Apassionata World GmbHdie Programme der vergangenen Jahre in jeder Saison verbesserte, wirdmit der Erfahrung aus 15 erfolgreichen Jahren im Bereich Pferdeshownun eine neue Marke vorgestellt: "CAVALLUNA - Passion for Horses"wird als das Entertainment-Highlight mit Pferden in Europa ab sofortdie Herzen des Publikums erobern!Die im Oktober 2018 startende Tournee "Welt der Fantasie" wird daserste Programm sein, welches unter der neuen Marke in denaltbekannten Städten zu den Traditionsterminen gastiert. Auchlangjährige Fans der beliebten Pferdeshows kommen wie immer auf ihreKosten: Vom Kern des erfolgreichen Formats wird auch in Zukunft nichtabgewichen. Nach wie vor stehen die innige Beziehung zwischen Menschund Pferd, reiterliche und akrobatische Highlights, emotionale Musikund ein grandioses Zusammenspiel aus Licht und Szenenbildern im Fokusder Show. All die bekannten europäischen Reit-Equipen, die seitJahren dabei sind und die Shows zu einem einzigartigen Erlebnismachen, werden auch in Zukunft Groß und Klein begeistern. "CAVALLUNA- Welt der Fantasie" setzt an dem Punkt an, wo "APASSIONATA -Gefährten des Lichts" aufhört und wird mit nie dagewesenen Neuheitenin 34 großen Arenen Europas brillieren.Die Neubenennung des Formats ist auch dem Wunsch geschuldet, sichvon Altlasten zu befreien, die nicht mehr die Philosophie und dieZiele des Unternehmens verkörpern. Nach wie vor nicht endgültiggeklärte juristische Auseinandersetzungen trübten zudem das positiveGefühl, welches mit dem bisherigen Tournee-Namen einherging. Auch, umKlarheit bei den Zuschauern zu schaffen, der angestrebten stärkerenInternationalisierung des Produktes gerecht zu werden und die nächsteÄra des Formats einzuläuten, ist die Neubenennung der beliebtenEuropa-Tour der einzig sinnvolle Schritt. Mit CAVALLUNA eröffnen sichfür das Unternehmen, alle Mitwirkenden der Show und für das Publikumneue Welten, die durch Innovation, Liebe zum Pferden und dieLeidenschaft der Showmacher geprägt sein werden. Die ApassionataWorld GmbH ist daher stolz darauf, ein neues Highlight derEntertainmentbranche zu präsentieren: CAVALLUNA!Bei Fragen wenden Sie sich gern jederzeit an das Presseteam derApassionata World GmbH.Über die Apassionata World GmbHDie Apassionata World GmbH steht für magische Begegnungen zwischenMensch und Pferd. Aus einer 15-jährigen Tradition von erfolgreichenShows für die ganze Familie heraus entstanden die beliebteEuropa-Tour und der SHOWPALAST MÜNCHEN mit dem umliegendenEQUILALAND.Mit jährlich ca. 450.000 begeisterten Zuschauern setzte dasUnternehmen als Veranstalterin der Erfolgsshows "Gefährten desLichts", "Cinema of Dreams" und "Im Bann des Spiegels" einenMeilenstein in der Entertainmentbranche. Kommenden Shows derApassionata World GmbH laufen nicht länger unter dem NamenAPASSIONATA, sondern unter der neuen Marke CAVALLUNA.Die Programme der Apassionata World GmbH verzaubern alsGesamtkunstwerk voll faszinierender Details jeden Besucher auf ganzeigene Weise: Die Abwechslung aus packender Action, vollendeterHarmonie sowie lustigen Überraschungsmomenten erreicht Jung und Altund zieht ein Publikum aus ganz Europa in seinen Bann.Pressekontakt:Stephanie Kannt | Senior PR ManagerSiri Mylius | Senior PR ManagerApassionata World GmbHKantstr. 24 l 10623 Berlin | Germanyfon: +49 (0) 30 22 50 09-408mobil: + 49 (0) 173 628 18 79fax: +49 (0) 30 22 50 09-222presse@apassionata.comwww.cavalluna.comwww.apassionata.comOriginal-Content von: Apassionata World GmbH, übermittelt durch news aktuell