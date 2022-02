CAT Strategic Metals meldet Explorationsplan für sein großflächiges Uranexplorationskonzessionsgebiet South Preston im Athabasca-Becken

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC – 9. Februar 2022 CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) („CAT” oder das „Unternehmen“) freut sich, im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 11. Januar 2022 weitere Einzelheiten im Hinblick auf die Exploration in seinem 206,8 km2 großen Uranexplorationskonzessionsgebiet South Preston bekannt zu geben, das sich in der Nähe des südwestlichen Randes des Athabasca-Beckens in Saskatchewan befindet (Abbildung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung