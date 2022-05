CATO SMS IST JETZT ALLUCENT

Cary, North Carolina (ots/PRNewswire) -Der neue Name und das neue Branding stehen für die Mission des Unternehmens, innovative Therapien auf den Markt zu bringenNachrichtenüberblick- Das Rebranding erfolgt nach einer Reihe strategischer Akquisitionen, zuletzt von Pharm-Olam- Die neu kombinierten Dienstleistungen des Unternehmens decken den klinischen Entwicklungs- und Beratungsbedarf kleiner und mittlerer Biotech-Firmen- Der neue Name vereint weltweit erfahrene Mitarbeiter in der einzigartigen Mission des UnternehmensDer weltweit führende Anbieter biopharmazeutischer Dienstleistungen, CATO SMS, hat heute seinen neuen Namen, Allucent, mit einem markanten Branding vorgestellt. Der Fokus des Unternehmens soll auf die speziellen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Biotech-Unternehmen gelegt werden.Dieser Schritt folgt auf eine dreijährige Reihe an strategischen Akquisitionen*, zuletzt des Anbieters klinischer Forschung, Pharm-Olam, die die Größe des Unternehmens verdoppelt, seine Fähigkeiten gestärkt und vertieft und seine globale Reichweite ausgebaut haben. Heute ist Allucent eine einheitliche Organisation mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, die kleine und mittlere Biotech-Unternehmen dabei unterstützt, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse zu erzielen.Derzeit halten kleinere Unternehmen etwa 70 % des geistigen Eigentums in der Biopharma-Branche und profitieren häufig von externen Experten, die über Erfahrung und Fähigkeiten in den Bereichen Klinik und Regularien verfügen, um sicherzustellen, dass ihre Innovationen die besten Erfolgsaussichten haben. Allucent wurde gegründet, um diesem Bedarf gerecht zu werden und bietet Full-Service-Kapazitäten für klinische Studien, tiefes therapeutisches Fachwissen, Produktentwicklung und Beratungsdienstleistungen.Der Name Allucent ist vom lateinischen Verb alluceo abgeleitet und bedeutet, etwas zu beleuchten oder eine Gelegenheit zu schaffen. Der neue Name und das neue Branding vereinen das Unternehmen und seine Mitarbeiter unter einem Dach — sie rücken kleinere, innovative Biopharma-Unternehmen ins Rampenlicht und helfen ihnen, ihr Potenzial voll und ganz auszuschöpfen.Mark A. Goldberg, M.D., Vorsitzender und CEO von CATO SMS, erklärte:„In nur drei Jahren haben wir unser Unternehmen umgestaltet, um den spezifischen Bedürfnissen kleiner und mittlerer Biotech-Firmen gerecht zu werden. Unser neuer Name, Allucent, legt den Fokus auf die Kunden, die wir betreuen, und verbindet unsere Mitarbeiter mit unserer gemeinsamen Leidenschaft, neue Therapien zu entwickeln. Während wir unseren Wachstumskurs fortsetzen, sind wir bestrebt, sicherzustellen, dass wir groß genug bleiben, um zu liefern, aber klein genug, um uns zu kümmern."Allucent basiert auf fundiertem Fachwissen und einem hochwertigen Partnerschaftsmodell und bietet eine breite Palette an spezialisierten Dienstleistungen und therapeutischer Erfahrung, die auf kleine und mittlere Biotech-Unternehmen ausgerichtet sind, unter anderem:- Flexible klinische und regulatorische Lösungen zur erfolgreichen Bewältigung der Komplexität bei der Verwaltung multinationaler Programme in der Früh- und Spätphase der Entwicklung, einschließlich klinischer Studienbetriebe, Biometrie, dezentralisierter Studienkapazitäten und klinischer Pharmakologie, Modellierung und Simulation.- Ein Team von globalen Beratern, die sich auf strategische Produktentwicklung, Zulassungsangelegenheiten und Zulassungsanträge konzentrieren und über umfassende Expertise bei Gesundheitsbehörden in Bezug auf klinische, nicht-klinische, CMC- und GxP-Compliance verfügen.- Umfangreiches Fachwissen in Bezug auf Wissenschaft und Arzneimittelentwicklung in wichtigen und komplexen therapeutischen Bereichen und Modalitäten mit Schwerpunkt auf Onkologie, Zell- und Gentherapie, seltenen Krankheiten und Impfstoffen.- Eine weltweite Belegschaft von mehr als 1.200 Mitarbeitern mit tiefgreifender klinischer und technischer Erfahrung und einer Leidenschaft für wegweisende Wissenschaft.- Großflächige geografische Präsenz in über 60 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Indien und im Nahen Osten.*Zu den jüngsten Akquisitionen gehören Array Biostatistics im Jahr 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3523519-1&h=2543087599&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3523519-1%26h%3D3568890103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cato-sms.com%252Fabout%252Fnews%252Fcato-sms-acquires-array-biostatistics%252F%26a%3DArray%2BBiostatistics%2Bin%2B2020&a=Array+Biostatistics+im+Jahr%C2%A02020) , Nuventra im Jahr 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3523519-1&h=2776924350&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3523519-1%26h%3D4290517456%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cato-sms.com%252Fabout%252Fnews%252Fcato-sms-acquires-nuventra-to-expand-drug-development-offering-into-clinical-pharmacology%252F%26a%3DNuventra%2Bin%2B2021&a=Nuventra+im+Jahr%C2%A02021) und Pharm-Olam im Jahr 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3523519-1&h=3607175709&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3523519-1%26h%3D3936372597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cato-sms.com%252Fabout%252Fnews%252Fcato-sms-and-pharm-olam-merge-to-create-global-biopharmaceutical-services-leader%252F%26a%3DPharm-Olam%2Bin%2B2022&a=Pharm-Olam+im+Jahr%C2%A02022)Informationen zu AllucentAllucent hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Therapien zu entwickeln, indem es die spezifischen Herausforderungen kleiner und mittlerer Biotech-Unternehmen löst. Das Unternehmen ist durch die Konvergenz führender Anbieter speziell auf diesen ungedeckten Bedarf ausgerichtet. Heute ist Allucent ein weltweiter Anbieter von umfassenden Lösungen für die Arzneimittelentwicklung. Dazu gehören Beratung, klinischer Betrieb, Biometrie und klinische Pharmakologie in einer Vielzahl von therapeutischen Bereichen. Dank seinen über 30 Jahren Erfahrung in über 60 Ländern bietet Allucent mit seinem individuellen Partnerschaftsansatz erfahrungsbasierte Einblicke und Expertise und unterstützt seine Kunden dabei, die Komplexität der Bereitstellung neuartiger Behandlungen für Patienten erfolgreich zu meistern. Weitere Informationen finden Sie auf Allucent.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809250/AllucentCEOMGoldberg_Headshot.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3523519-1&h=143353988&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3523519-1%26h%3D2458573224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1809250%252FAllucentCEOMGoldberg_Headshot.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1809250%252FAllucentCEOMGoldberg_Headshot.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1809250%2FAllucentCEOMGoldberg_Headshot.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809598/Allucent_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3523519-1&h=126211777&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3523519-1%26h%3D3368975929%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1809598%252FAllucent_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1809598%252FAllucent_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1809598%2FAllucent_Logo.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809626/CATO_0006_Final_Design_4C.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3523519-1&h=1030622195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3523519-1%26h%3D2327744351%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1809626%252FCATO_0006_Final_Design_4C.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1809626%252FCATO_0006_Final_Design_4C.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1809626%2FCATO_0006_Final_Design_4C.jpg)Pressekontakt:Patty Collinsworth,Allucent,+1 617-877-0780,patty.collinsworth@allucent.comOriginal-Content von: Allucent, übermittelt durch news aktuell