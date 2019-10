CATL und VWCO arbeiten zusammen, um globale Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen zu beschleunigen

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Contemporary Amperex Technology Co.Limited (CATL) <300750.SZ> und Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO),einer der größten Hersteller von Lastkraftwagen und Bussen inLateinamerika, haben eine langfristige strategischeKooperationsvereinbarung abgeschlossen. CATL wird umfassendeBatterielösungen für die Elektrifizierung von VWCO anbieten,einschließlich der Entwicklung und Herstellung von Batterien sowiedes Recyclings und der Sekundärnutzung. Gemäß der Vereinbarungstartet die Partnerschaft mit der e-Delivery Elektrofahrzeug-Serievon VWCO, Lateinamerikas ersten zu 100% elektrisch betriebenenLastleichtkraftwagen. Die mit CATLs Standard LFP(Lithium-Eisen-Phosphat)-Akkupacks ausgestatteten 11- und 14-Tonnere-Delivery-Modelle werden bereits 2020 weltweit auf den Markt kommen.Neuestes CATL-Standardprodukt für Nutzfahrzeuge zeichnet sichdurch eindrucksvolle Nutzung von LFP und CTP ausDie im Rahmen der Kooperation ausgewählten E-Truck-Modelle werdenmit CATLs neuestem Standard-Akkusatz ausgerüstet, der speziell fürNutzfahrzeuge entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich auf Grundder spezifischen LFP-Chemie, die eine außergewöhnlich langeLebensdauer und eine hohe Thermal Runaway-Temperatur von bis zu 800°Cliefert, durch hervorragende Leistungen in Bezug auf Sicherheit undZuverlässigkeit aus. CATL Akku-Produkte wurden für mehr als 300Szenarien wie externes Feuer, Vibrationen, stumpfe Gewalt undZermalmung sowie weitere Gefahren getestet und durch Simulation vonNutzung und Funktion über den Lebenszyklus des Produkts hinwegverifiziert, um zu gewährleisten, dass der Standard-Akkusatz sowohlden lokalen Normen als auch den Anforderungen unterschiedlicherrealer Anwendungsszenarien sowie Wasser-/Staubdichtigkeitsklasse IP68entspricht.Durch Einsatz der hochmodernen Cell-to-Pack (CTP)-Technologie, diemehr als 70 Kernpatente beinhaltet, konnten konventionelle Modulteileentfernt werden, um die Integrationseffizienz von 75% auf 90% zusteigern, und ultimativ eine System-Energiedichte von bis zu 160Wh/kgmit diesem völlig neuen Produkt zu erzielen. Die Kühlplatte istbereits integriert, um sicherzustellen, dass der Akkusatz für dasheiße und feuchte Klima in Brasilien geeignet ist. Dank hoherEnergiedichte, niedrigeren Kosten, längerer Lebensdauer und bessererEffizienz bietet der mit CATL-Akku ausgestattete e-Deliveryniedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) und eine verbesserteBenutzererfahrung für den Verbraucher.Internationale Allianz treibt Nutzfahrzeug-Elektrifizierunggemeinschaftlich voranDie Partnerschaft ist auch Teil des wegweisenden e-Consortiums,einer Allianz zwischen VWCO und ausgewählten Zulieferern, um denZugang zu Elektrotechnik im Nutzfahrzeugbereich zu erleichtern. Durchdie Zusammenarbeit mit VWCO und anderen Partnern in dieser Allianzwird CATL als einziger Lithium-Ionen-Akku-Lieferant fortschrittlicheund zuverlässige Batterielösungen anbieten, um gemeinsam einÖkosystem für Elektromobilität (E-Mobility) aufzubauen."Wir sind laufend bestrebt, unsere starke technologische Positionund globale Präsenz zu nutzen und hocheffiziente und zuverlässigeTechnologielösungen für E-Mobility anzubieten. Neben unserem Erfolgim Pkw-Bereich erweitern wir unsere Erfahrung und Expertise nun auchauf elektrisch betriebene Lkw", erklärt Zhou Jia, President von CATL."Die Zusammenarbeit mit VWCO und die Mitgliedschaft im e-Consortiumsind die Schlüsselelemente zur Umsetzung unseres gemeinsamenEngagements für eine globale nachhaltige Entwicklung".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1009998/CATL.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1010008/CATL_e_Delivery_Truck.jpgPressekontakt:Elaine Huang+86-(0)593-890 3515HuangYiL@catlbattery.comOriginal-Content von: Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL), übermittelt durch news aktuell