CASIO Vektoria Award 2017 - So cool kann Mathe sein (AUDIO)

Norderstedt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mathe kennen wir alle aus dem Klassenzimmer. Doch auch außerhalbder Schule findet man vieler Orts Zahlen, Formeln und Gleichungen -zum Beispiel in der Natur oder eben auch in unserem Alltag.Mathematik ist also eine echt spannende Sache. Um genau das zuentdecken und zu vermitteln, hat CASIO den Vektoria Award ins Lebengerufen. Und in diesem Jahr geht's um das interessante Thema "Bionik"und warum Wissenschaftler gerne mal der Natur über die Schulterschauen. Mehr dazu von meinem Kollegen Oliver Heinze.Sprecher: Es wird wieder Zeit, kreativ zu werden! Denn beimdiesjährigen Vektoria Award geht es darum zu zeigen, dassmathematische Berechnungen Grundlage für Vieles sind...O-Ton 1 (Umfrage 1, 0:18 Min.): Mädchen: "Wenn man Taschengeldkriegt, dann um zum Beispiel zu rechnen, wie viel man bekommen hat.Und ob das dann stimmt." Junge: "Als Polizist, da kann man, wenn maneine Tangente anlegt, gucken, wo das Auto aus der Kurve geflogenist." Mädchen: "Ja ich denk' da aber auch an mp3-Player. Denn ohneMathe könnte man unterwegs dann ja auch seine Lieblingssongs nichthören, da man sie dann nicht programmieren könnte."Sprecher: Ganz genau! Unser Alltag und vor allem die Natur steckenvoller Mathematik und genialer Ideen. Kein Wunder also, dass Forscherbei Pflanzen und Tieren ganz genau hinschauen und sich dadurch zutechnischen Lösungen inspirieren lassen. Diese Wissenschaft heißtBionik und ist das Thema des diesjährigen Vektoria Awards. UndBeispiele, wie die Natur die Wissenschaft inspiriert, gibt es wieSand am Meer.O-Ton 2 (Umfrage 2, 0:15 Min.): Mädchen: "Wir können ja auf denSchiffen fahren, deswegen haben wir das vielleicht von den Fischenabgeguckt. Weil die Fische können ja auch schwimmen." Junge: "Es gibtja Schwimmanzüge, mit denen man extra schneller schwimmen kann. Diesind dann mit einer Nano-Beschichtung beschichtet. Das wurde zumBeispiel von Haien abgeguckt." Mädchen: "Von Vögeln zum Flugzeug oderHubschrauber."Sprecher: Ein spannendes Thema, bei dem es noch viel zu entdeckengibt. Wer Lust hat, selber kreativ zu werden, der kann beim CASIOVektoria Award mitmachen. Teilnehmen können Schülerinnen und Schülerder Klassen fünf bis 13.O-Ton 3 (Sandra Tauer, 0:28 Min.): "Jetzt suchen wir deinkonkretes Beispiel, bei dem die Natur Vorbild für faszinierendetechnische Lösungen ist. Das kann ein bekanntes Produkt, eineZukunftstechnologie oder deine ganz eigene Idee sein, die du allein,im Team oder mit der ganzen Klasse als Digitalbild, Foto oderZeichnung einreichen kannst. Mehr Infos dazu gibt's auch im Netzunter: www.casio-vektoria-award.de. Übrigens: Der Einsendeschluss istder 03. März 2017 - also noch viel Zeit."Sprecher: So Sandra Tauer von Casio. Und das Mitmachen lohnt sich,denn es winken Preisgelder im Wert von insgesamt 3.000 Euro. Und beimPublikumspreis kann man eine Virtual-Reality-Brille abgreifen.Abmoderationsvorschlag:Wem das jetzt zu schnell ging: Alle Infos zum aktuellen CASIOVektoria Award gibt's im Internet unter www.casio-vektoria-award.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Ann-Kathrin FlecknerAgentur index | Zinnowitzer Straße 1 | 10115 BerlinTelefon: 030 / 390 88 402E-Mail: vektoria-award@index.deOriginal-Content von: CASIO Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell