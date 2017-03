CASINO MERKUR-SPIELOTHEK laut Focus-Test Nr.1 in Deutschland (FOTO)

Espelkamp (ots) -Platz eins der Gesamtwertung und "sehr gut" in den fünfEinzelkategorien: CASINO MERKUR-SPIELOTHEK, ein Tochterunternehmender familiengeführten, ostwestfälischen Gauselmann Gruppe ausEspelkamp, ist zum zweiten Mal in Folge vom WirtschaftsmagazinFOCUS-MONEY zur "beliebtesten Spielstätte Deutschlands" gewähltworden. CASINO MERKUR-SPIELOTHEK überzeugte in den Kategorien"Seriosität", "Spielangebot", "Service", "Personal" und "Ambiente"jeweils mit der Bestnote. "Die Ergebnisse zeigen, dass CASINOMERKUR-SPIELOTHEK sich nicht auf dem Vorjahreserfolg ausgeruht hat.Im Gegenteil: Das Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt, umauch zukünftig die Nummer eins im Markt zu sein", soUnternehmensgründer und Vorstandssprecher Paul Gauselmann.Die bundesweite Umfrage, die FOCUS-MONEY gemeinsam mit DEUTSCHLANDTEST und dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValuedurchführte, fand bereits zum zweiten Mal statt. Auch 2016 errangCASINO MERKUR-SPIELOTHEK den ersten Platz. Befragt wurden Kundinnenund Kunden verschiedener Einkommens-, Berufs- und Altersgruppen sowieHaushaltsgrößen mittels eines so genannten Online-Panels. Insgesamtwurden mehr als 1400 Kundenurteile zu 14 Spielstättenanbieternabgegeben. Pro Anbieter galt es 26 Teilaspekte zu bewerten, die dannin die fünf Kategorien "Seriosität", "Spielangebot", "Service","Personal" und "Ambiente", mündeten. "CASINO MERKUR-SPIELOTHEK setztseit Langem auf die Erfolgsfaktoren 'Service', 'Mitarbeiter','Produkte' und 'Ambiente'. Im erfolgreichen Abschneiden desUnternehmens in den Einzelkategorien der Umfrage wirdwidergespiegelt, dass das genau die richtige Ausrichtung ist",erklärt Dieter Kuhlmann, Vorstand des Geschäftsbereichs Spielothek.Darüber hinaus haben die Themen Spielerschutz und Prävention einenhohen Stellenwert im Unternehmen. Dies wird in der Teilkategorie"Seriosität" abgebildet, in der unter anderem die Themen"Spielerschutz" und "Umgang mit verantwortungsvollem Spielen"abgefragt wurden."Die Erfolgsfaktoren des Unternehmens werden regelmäßig evaluiertund weiterentwickelt, um den Kundinnen und Kunden weiterhin einmodernes, erstklassiges und sicheres Spielerlebnis bieten zu können.Neben der Entwicklung neuer Produkte spielt dabei die Aus- undWeiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wesentlicheRolle", erklärt Paul Gauselmann. So gibt es neben dembranchenspezifischen Ausbildungsberuf "Automatenfachmann/-frau"zahlreiche Fortbildungsangebote. Viele der Seminare finden auf dem500 Jahre alten Schloss Benkhausen in Espelkamp statt, das dieUnternehmerfamilie 2010 erwarb, aufwändig renovierte und zu einemSchulungszentrum umbaute. Darüber hinaus gibt es vielfältige Angeboteim Bereich der Gesundheitsförderung sowie innovativeTeam-Veranstaltungen. Erst kürzlich wurde das Unternehmen so zumdritten Mal in Folge als "Top nationaler Arbeitgeber" ausgezeichnet.Pressekontakt:Mario Hoffmeister M.A., Leiter Kommunikation,Tel.: 05 772 / 49-281, Fax: 05 772 / 49-289E-Mail: Mhoffmeister@gauselmann.deOriginal-Content von: CASINO MERKUR-SPIELOTHEK GmbH, übermittelt durch news aktuell