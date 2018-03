CASINO MERKUR-SPIELOTHEK ist die beliebteste Spielstätte Deutschlands (FOTO)

Espelkamp (ots) -CASINO MERKUR-SPIELOTHEK ist im dritten Jahr in Folge zur"beliebtesten Spielstätte" gewählt geworden. Dabei hat dasTochterunternehmen der familiengeführten, ostwestfälischen GauselmannGruppe aus Espelkamp im Jahresvergleich von 2016 bis 2018 in diesemJahr insgesamt seine besten Platzierungen erreichen können. Zudemschnitt das Unternehmen in den Kategorien "Seriosität","Spielangebot", "Service", "Personal" und "Ambiente" überall mit derNote "sehr gut" ab. "Die guten Ergebnisse von CASINOMERKUR-SPIELOTHEK in allen bewerteten Kategorien zeigen, dass dasUnternehmen bestens aufgestellt ist und seinem Ruf als Branchenprimuseinmal mehr gerecht wird. Ich freue mich sehr über die Auszeichnungund danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an diesemErfolg mitgearbeitet haben", so Unternehmensgründer undVorstandssprecher Paul Gauselmann.Die bundesweite Umfrage zur "beliebtesten Spielstätte" wurde vomMagazin "FOCUS-Money" gemeinsam mit DEUTSCHLAND TEST und dem KölnerAnalyse- und Beratungshaus ServiceValue durchgeführt. Wie in denJahren 2016 und 2017 kam CASINO MERKUR-SPIELOTHEK in derGesamtwertung auf Platz 1 und ist damit die Nummer eins der Branche.Auch in den fünf Kategorien "Seriosität", "Spielangebot", "Service","Personal" und "Ambiente" konnte sich CASINO MERKUR-SPIELOTHEKbestens präsentieren und mit der Note "sehr gut" abschneiden.Insgesamt wurden mehr als 1454 Kundenurteile zu 14Spielstätten-Anbietern ausgewertet. Befragt wurden Kundinnen undKunden verschiedener Einkommens-, Berufs- und Altersgruppen sowieHaushaltsgrößen aus ganz Deutschland mittels eines so genanntenOnline-Panels."Das Portfolio von CASINO MERKUR-SPIELOTHEK wird kontinuierlichevaluiert und weiterentwickelt. Dass das Unternehmen zum dritten Malin Folge zur Nummer eins in Deutschland gewählt wurde, unterstreichtdie hohe Qualität des Angebots und zeigt, dass diese auch konstantgehalten und verbessert wird", erklärt Dieter Kuhlmann, Vorstand desGeschäftsbereichs Spielbetriebe.CASINO MERKUR-SPIELOTHEK ist bereits mehrfach ausgezeichnetworden. Im Februar dieses Jahres erhielt das Unternehmen das Siegel"Top nationaler Arbeitgeber" - nach 2015, 2016 und 2017 bereits zumvierten Mal in Folge. Das Unternehmen überzeugt mit einem modernenSpielangebot in erstklassigem Ambiente. CASINO MERKUR-SPIELOTHEKsetzt zudem auf ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot fürdie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viele der Seminare finden aufdem 500 Jahre alten Schloss Benkhausen in Espelkamp statt, das dieUnternehmerfamilie 2010 erwarb, aufwändig renovierte und zu einemSchulungszentrum umbaute. Zudem wird der branchenspezifischenAusbildungsberuf "Automatenfachmann/-frau" angeboten.Über CASINO MERKUR-SPIELOTHEK:CASINO MERKUR-SPIELOTHEK ist ein Tochterunternehmen derfamiliengeführten Gauselmann Gruppe mit Sitz in Espelkamp (NRW). Dielachende MERKUR-Sonne, Deutschlands beliebtestes Spiel- undGlückssymbol, gilt national wie international als Markenzeichen fürmodernes Entertainment. Im Juni 1957 legte der aus Münster stammendeFirmengründer Paul Gauselmann mit seiner nebenberuflichen Tätigkeitals selbstständiger Automatenaufsteller den Grundstein für dieheutige Unternehmensgruppe Gauselmann. Die einmalige Entwicklung vomEinmann-Nebenerwerbsbetrieb zum internationalen Konzern mit aktuellüber 12.000 Arbeitsplätzen weltweit und einem gesamtenGeschäftsvolumen von über 2,9 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2017ist eine deutsche Erfolgsstory, wie es nur wenige gibt.Ein wichtiger Meilenstein des unternehmerischen Erfolges war die"Erfindung" der modernen Spielstätte in Form des CASINOMERKUR-SPIELOTHEK. Das erste wurde 1974 im niedersächsischenDelmenhorst eröffnet. Aktuell werden europaweit rund 600Entertainmentcenter von der Unternehmensgruppe betrieben. DieAusbildung von qualifiziertem Nachwuchs ist für die familiengeführteGauselmann Gruppe seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit.Allein im Jahr 2017 starteten 83 junge Menschen eine Ausbildung imUnternehmen, davon 38 angehende Automatenfachmänner/-frauen. Jährlichwerden rund 200 Auszubildende in 16 verschiedenen Berufenausgebildet.Bei Rückfragen:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.deMobil: 0171 / 9745712Original-Content von: CASINO MERKUR-SPIELOTHEK GmbH, übermittelt durch news aktuell