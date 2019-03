Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) -Auf der Hannover Messe 2019 am Anfang April wird die ChinaAerospace Science & Industry Group Co., Ltd. ("China Luft-, Raumfahrtund Technologie", folgend als CASIC bezeichnet, am Stand D44 in Halle15) erneut als Gesamtunternehmen teilnehmen und sein"Plattform-Empowerment" und "Innovations-Upgrades" zur Schau stellen.47 Projekte aus diesen beiden Sektoren werden an der Ausstellungteilnehmen und ihre ausgereifte industrielle Internetplattformveranschaulichen, durch welche traditionelle Industrien gestärkt undTransformation und Modernisierung gefördert werden können. Zudem kannCASIC Innovationen und Modernisierungen im Bereich derHigh-End-Anlagenfertigung durch eine Reihe neuer Technologien, neuerProdukte und neuer Technologien durchführen.CASIC zeigt in dieser Ausstellung 25 Ausstellungsobjekte zuindustriellen Internetplattformen, industriellen Lösungen für dasInternet der Dinge, intelligenter Fertigung, Energiemanagement undWassermanagement im Bereich des sogenannten "Plattform-Empowerment".Interaktive Demonstrationen und andere Methoden zur Lösung desinternationalen, industriellen Internetausbaus veranschaulichen diemöglichen Anwendungen von industriellen Internetplattformen zureffektiven Unterstützung der intelligenten Transformation undSchlüsselszenen der Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen in derdigitalen Transformation.Im Zuge der industriellen Modernisierung hat CASIC innovativeVeränderungen am Geschäftsmodell und den Managementstrukturen, sowiein den Bereichen der Spezialausrüstung, intelligenten Erkennungs- undÜberwachungsausrüstung, neuen Materialien und Technologien,intelligenter Logistik, und intelligentem Leben verwirklicht. Dazuzählen unter anderem eine Reihe neuer Technologien, neuer Produkteund neuer Anwendungen. Auf der Ausstellung werden insgesamt 22Exponate im Bereich "Innovation und Upgrade" gezeigt, darunterfortschrittliche Technologien, Materialien, Ausrüstung undSystemlösungen.CASIC ist ein High-Tech-Innovationsunternehmen aus China mitNiederlassungen in über 30 Ländern. Das Unternehmen deckt Asien,Europa, Afrika, Nordamerika und Südamerika ab, und steht auf Platz346 der Fortune Global 500, und Platz 398 unter den 500 weltbestenMarken, sowie auf Platz 20 der Top 500-IoT-Unternehmen der Welt.WEI Yiyin, stellvertretender General Manager von CASIC, sagte,dass das größte Highlight der Teilnahme die Bereiche "Empowerment"und "Upgrades" sei: Industrielle Internetplattformen, intelligenteTechnologie und innovative Produkte, die in der Vergangenheit gezeigtwurden, konnten eine neue Vitalität schaffen und durch "Empowerment"und "Upgrade" neue Energie anstoßen. Durch eine Reihe vonAnwendungsfällen können die unermüdlichen Bemühungen von CASIC derKonstruktion des "Industrial Internet" nachvollzogen werden. Wirhoffen im Zuge der Industrie Messe Hannover sowohl für CASIC, alsauch für alle globalen Kunden und Nutzer Gewinne und Upgrades zuermöglichen.Pressekontakt:Kontakt: Herr LIU TiepengTelefon: 0086-10-68371027Email: intl.biz@casic.com.cnWebsite: www.casic.comWeChat: casicnewsMicroblog: weibo.com/CASICOriginal-Content von: China Aerospace Science & Industry Corporation, übermittelt durch news aktuell