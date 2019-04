CASIC nimmt an der Hannover Messe teil (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) -Am 1. April 2019 nahm das Unternehmen "China Luft-, Raumfahrt undTechnologie" (folgend abgekürzt als CASIC) bereits zum dritten Mal inFolge an der Hannover Industriemesse teil und präsentierte sein"Plattform für Empowerment" und "Innovation und Upgrade" mit 47Exponaten.In den letzten Jahren hat CASIC eine industrielleInternetplattform (INDICS) aufgebaut, um Dienstleistungen in denBereichen Smart Manufacturing, Collaborative Manufacturing undCloud-Manufacturing bereitzustellen. Unter dem Rahmen von "Plattformfür Empowerment" wurden insgesamt 25 Exponate gezeigt. Dadurch wurdendie Zugangs- und Integrationsfähigkeiten von INDICS durchProjektprodukte und -lösungen in den Bereichen INDICS, IndustrialIOT-Lösungen, Intelligent Manufacturing, Energiemanagement,Wassermanagement, sowie Plattformbetriebsfähigkeit und ökologischeKonstruktionsfähigkeit demonstriert. Das Projekt der elektronischenintelligenten Fertigung (IMS) des zum CASIC gehörenden französischenUnternehmens "AC" konnte insbesondere durch Automatisierungsgrad,Intelligenz und Flexibilität überzeugen.Derzeit hat INDICS den Aufbau einer mehrsprachigen Umgebungabgeschlossen und hat die Entwicklung und Einführung der Versionen inEnglisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch und Arabischabgeschlossen und konnte damit bereits in vielen Ländern und Regionenlanden. CASIC und Siemens haben in Deutschland gemeinsam einenModellraum einer intelligenten Fabrik für elektrische Steckverbindererrichtet.Im Bereich "Innovation und Upgrade" präsentierte CASIC Projekte inden Bereichen Spezialausrüstung, intelligente Test- undÜberwachungsausrüstung, neue Materialien und Prozesse, sowie in denBereichen intelligente Logistik und intelligentes Leben. Insgesamt 22Produkte und Lösungen veranschaulichten die Technologien, Produkteund Anwendungen der CASIC zur Verbesserung menschlicher Produktionund des menschlichen Lebens.Wei Yiyin, der stellvertretende General Manager von CASIC sagte,er hoffe, dass im Weiteren Entwicklungserfolge undEntwicklungserfahrungen von Peer-Unternehmen besser erlernt undverstanden werden können, um die Zusammenarbeit führender Unternehmenaus allen Lebensbereichen stärken, und langfristig die Entwicklungder Weltwirtschaft fördern zu können.Kontakt:Herr Liu TiepengTelefon: 0086-10-68371027E-Mail: intl.biz@casic.com.cnWebsite: www.casic.comWeChat: casicnewsMicroblog: weibo.com/CASICOriginal-Content von: China Aerospace Science & Industry Corporation, übermittelt durch news aktuell