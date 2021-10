CARMAT wählt Veeva Vault eTMF zur Optimierung der Dokumentation und Prozesse für klinische Studien

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Veeva MedTech wird es dem französischen Medizintechnikunternehmen ermöglichen, die Effizienz und Transparenz seiner klinischen Studien zu verbessernVeeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass CARMAT Veeva Vault eTMF (https://www.veeva.com/eu/products/vault-etmf/) zur Vereinfachung des Trial Master File (TMF) Managements ausgewählt hat. Durch die Rationalisierung der Dokumentation klinischer Studien wird Vault eTMF die Effizienz steigern und CARMAT einen besseren Überblick über seine weltweiten Studien verschaffen."Während wir unser klinisches Programm erweitern, ermöglicht uns Veeva Vault eTMF, die Dokumentation und die Prozesse der klinischen Prüfung digital zu verwalten und unsere Gesamteffizienz zu verbessern", sagt Elisabeth Vacher, Clinical Affairs Manager bei CARMAT. "Durch die Abkehr von papierbasierten und manuellen Prozessen gewinnen wir wertvolle Zeit zurück und unser klinisches Betriebsteam kann sich auf die Förderung von Studienergebnissen und Innovationen konzentrieren."CARMAT, der Konstrukteur und Entwickler des weltweit ersten vollständig bioprothetischen Kunstherzens, verwaltete die Studiendokumente manuell, was zu einer suboptimalen Sichtbarkeit und langwierigen TMF-Prüfungen führte. Mit Vault eTMF kann die CARMAT alle TMF-Prozesse und -Dokumente aktiv auf einer einzigen Cloud-Plattform verwalten und so Transparenz über die Angemessenheit der Dokumentation schaffen. Dies wird den CARMAT-Teams helfen, sich auf Patienten und Innovationen zu konzentrieren, die Leben retten können."Veeva MedTech hat es sich zur Aufgabe gemacht, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen bei der Modernisierung ihrer Systeme und Prozesse zu unterstützen, um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte für Patienten zu beschleunigen", so Seth Goldenberg, Vice President, Veeva MedTech. "CARMAT ist einer der innovativsten aufstrebenden Medizinproduktehersteller in Europa, und wir freuen uns, mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Abläufe klinischer Studien zu optimieren."Vault eTMF ist Teil von Veeva Vault Clinical Operations Suite (https://www.veeva.com/eu/products/clinical-operations/) und ermöglicht Unternehmen den nahtlosen Austausch von Informationen und Dokumenten zwischen CTMS, eTMF, Studienbeginn und Zahlungen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz während des gesamten Studienzyklus zu steigern.Immer mehr Medizintechnikunternehmen wenden sich an Veeva MedTech (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/) für vereinheitlichte Suiten von Cloud-Anwendungen, darunter Vault Clinical (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-EDC), Vault Quality (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-QualityDocs), Vault Regulatory (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-Registrations), Vault Medical (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-MedComms) und Vault Commercial Contact Management (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/#vault-PromoMats) um Inhalte, Daten und Prozesse über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu verwalten.Weitere InformationenWeitere Informationen zu Veeva MedTech finden Sie unter: veeva.com/eu/MedTech (https://www.veeva.com/eu/products/medical-devices/)Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/company/veeva-systemsFolgen Sie @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_euInformationen zu Veeva SystemsVeeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Compliance-Branche. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnützige Gesellschaft setzt sich Veeva dafür ein, die Interessen aller Stromstärke, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.Kontakt:Deivis MercadoVeeva Kiran MayVeeva Systems+44-796-643-2912Systems925-226-8821deivis.mercado@veeva.com (about:blank)kiran.may@veeva.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpgOriginal-Content von: Veeva Systems, übermittelt durch news aktuell