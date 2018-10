CARL-ZEISS MEDITEC-Aktie verzeichnet aktuell Kursverlust: Was sagt die 200-Tages-Linie?

Die CARL-ZEISS MEDITEC-Aktie startet mit 72,40 Euro in einen neuen Börsentag! Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 72,30 Euro, veränderte sich also um -1,66 Prozent. Auf Monatsbasis steht die TecDAX -Aktie bei einer Performance von -5,49 Prozent da. Der aktuelle Kurs liegt bei 71,10 Euro.

Weiter zurück geschaut ergibt sich ein anderes Bild: Um 60,76 Prozent verändert sich also der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.