Bonn/Washington (ots) - Die internationale Hilfsorganisation CAREwarnt vor den fatalen Folgen der gestrigen US-Entscheidung, aus demPariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. "Es ist ein Schlag in dieMagengrube für Millionen von Menschen in bitterer Armut, für die derKlimawandel bereits jetzt traurige Realität ist", so Sven Harmeling,CARE-Klimaexperte."Der Klimawandel hat Auswirkungen auf uns alle und verlangt eineglobale Lösung. Es ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt für die USA,ihre internationalen Versprechen aufzulösen und Millionen von armenMenschen im Stich zu lassen." CARE ruft alle Regierungen dazu auf,den Klimawandel weiterhin zu bekämpfen. Nur so könnten vielehumanitäre Krisen verhindert und extreme Armut bekämpft werden. "BeimParis-Vertrag geht es vor allem auch um Fairness", so Harmeling. Fast200 Staaten hätten diesen Vertrag gemeinsam ausgehandelt, auch um diehistorisch gewachsene Ungerechtigkeit zu korrigieren. DiejenigenMenschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, leidenbereits jetzt am meisten unter den Folgen. "Amerika kehrt seinenPartnern, seinen moralischen Verpflichtungen und dem Kampf für einegerechtere Welt den Rücken", so Harmeling.CARE unterstützt ambitionierte, neue Zusammenschlüsse derZivilgesellschaft und einiger Regierungen, unabhängig von derEntscheidung der US-Regierung Fortschritte im Kampf gegen denKlimawandel zu machen. "Wir müssen jetzt für starken Gegenwindsorgen. Klare Worte und klares Handeln sind nötig, damit derKlimaschutz und die Solidarität mit den am meisten Betroffenen nichtunter dieser Fehlentscheidung leiden", so Harmeling.ACHTUNG REDAKTIONEN: Sven Harmeling steht für Interviews bereit.