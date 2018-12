Bonn (ots) - "Es gibt eine einfache Definition von Hunger: Sieheißt Versagen. Wenn hunderttausende Menschen vom Hungertod bedrohtsind, hat die Menschheit versagt." So kommentiertCARE-Generalsekretär Karl-Otto Zentel den heute veröffentlichtenBericht über die Hungersituation im Jemen.Nach der sogenannten Integrated Food Security Phase Classification(IPC) leiden 240.000 Menschen in dem Bürgerkriegsland so akut Hunger,dass sie unter die Phase 5 der Klassifizierung fallen. Zuroffiziellen Ausrufung einer landesweiten Hungersnot müsste diese Zahlbei rund 20 Prozent der Bevölkerung liegen. Dennoch spricht derBericht deutliche Worte: Drei Viertel der Bevölkerung, also rund 20Millionen Menschen, fallen in die dritte und vierte Kategorie undsind deshalb ebenso dringend auf Hilfe angewiesen."Die Klassifizierung in fünf Phasen von Hunger ist wichtig, dennsie hilft humanitären Organisationen dabei, mit knappen MittelnPrioritäten zu setzen. Dennoch dürfen wir uns nichts vormachen: Auchdie 20 Millionen Menschen, die derzeit 'noch' in die dritte odervierte Phase fallen, leiden unermessliche Not und brauchen jetztHilfe", mahnt Zentel. Darunter seien 1,1 Millionen schwangere oderstillende Frauen sowie 1,8 Millionen Kinder, die akut mangelernährtsind.Die Regionen Hodeida und Sa'ada treffen die meisten Luftangriffeund Bodenoffensiven, und hier ist auch die höchste Stufe des Hungers,Phase 5, festgestellt worden. Der Krieg ist Haupttreiber des Hungers,das ist offensichtlich", erklärt Zentel weiter. "Es besteht auch keinZweifel daran, dass ohne unsere Hilfe noch viel mehr Menschen hungernund sterben würden. Alle vor Ort tätigen Hilfsorganisationen erfüllenunter Lebensgefahr und größten logistischen Schwierigkeiten täglichihre humanitäre Pflicht. CARE unterstützt derzeit eine MillionMenschen im Monat. Mit mehr finanziellen Mitteln könnten wir nochmehr Menschen helfen", betont der CARE-Generalsekretär.Anfang dieser Woche veröffentlichten die Vereinten Nationen denvoraussichtlichen Hilfsbedarf für den Jemen im kommenden Jahr. Mitvier Milliarden US-Dollar ist es der höchste finanzielle Bedarf, derjemals für ein einzelnes Land ausgerufen wurde. Doch Zentel warnt:"Wir dürfen nicht vergessen, dass humanitäre Hilfe immer nur einekurzfristige Linderung ist. Der einzige Weg, den Hunger und dasLeiden der Menschen im Jemen zu beenden, ist Frieden. Wir rufen dieKonfliktparteien deshalb dazu auf, sich ihrer Verantwortung für dieBevölkerung zu stellen und die sich aktuell abzeichnenden Gesprächein Schweden dazu zu nutzen, als ersten Schritt eine sofortigeWaffenruhe zu vereinbaren."Hintergrund: Die Hungersnot ist die letzte und damit schwersteStufe auf einer fünfstufigen Skala der sogenannten "Integrated FoodSecurity Phase Classification (IPC). Offiziell erklärt werden kanneine Hungersnot nur von den Vereinten Nationen oder der jeweiligenLandesregierung.Folgende Kriterien beschreiben eine Hungersnot:- Die Unterernährungsrate bei Kindern liegt höher als 30 Prozent.- Jeden Tag sterben mehr als zwei von 10.000 Menschen anUnterernährung.- Mindestens jedem fünften Haushalt fehlen nahezu alleLebensmittel.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Sabine WilkeTelefon: 0228 / 97563 46Mobil: 0151 / 147 805 98E-Mail: wilke@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell