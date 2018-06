Bonn (ots) - Nachdem heute Morgen die Offensive auf Hodeida, diegrößte jemenitische Hafenstadt begonnen hat, warnt dieHilfsorganisation CARE vor katastrophalen Zuständen für dieZivilbevölkerung: "Heute Morgen fanden innerhalb von 30 Minuten mehrals 30 Luftangriffe statt, berichten unsere Kollegen vor Ort. VieleMenschen sind eingeschlossen oder werden aus ihren Häusernvertrieben. Diese Berichte bestätigen unsere schlimmstenBefürchtungen", klagt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CAREDeutschland.Nach Angaben der Vereinten Nationen könnten über 250.000 Menschenin der Stadt durch die Offensive ihre Lebensgrundlage verlieren. "DerAngriff bedeutet Todesgefahr für unzählige Anwohner. Zudem droht dieVersorgung von Millionen von Jemeniten zusammenzubrechen. Bereitsgestern hatte CARE mit anderen vor Ort tätigen Organisationen daraufhingewiesen, dass Hodeida der wichtigste Einfuhrhafen fürLebensmittel ist und die Preise für Güter des alltäglichen Lebensschon um ein Drittel gestiegen sind. "Wir sind sehr besorgt, dassTeile der Bevölkerung im Land nun eine Hungersnot erleben könnten",so Zentel."Der Angriff auf die Hafenstadt Hodeida, das wichtigste Zentrumfür Importe, ist eine Schreckensnachricht, die jetzt alle aufrüttelnmuss, die Einfluss auf die Kriegsparteien nehmen können", sagtZentel. "Wir fordern alle Parteien auf, Kampfhandlungen in und umHodeida einzustellen. Die Menschen sind bereits jetzt am Ende ihrerKräfte. Sie drohen zu verhungern und können die anhaltende Gewaltkaum noch überleben."Aktuell gilt der Jemen als die schlimmste humanitäre Katastropheweltweit. Seit Beginn des Bürgerkrieges verloren über 10.000 Menschenihr Leben. Mehr als 22 Millionen Menschen benötigen humanitäre Hilfeund Schutz, über acht Millionen Menschen droht der Hungertod. In derRegion Hodeida unterstützt CARE Menschen mit dem Zugang zu sauberemTrinkwasser und Bargeldverteilungen. CARE arbeitet seit 1992 im Jemenund ist eine der wenigen internationalen Hilfsorganisationen, dieunter extrem schwierigen Bedingungen mit größtenteils einheimischenHelfern weiterhin humanitäre Hilfe leisten.ACHTUNG REDAKTIONEN: CARE-Generalsekretär Karl-Otto Zentel, derden Jemen aus eigener Anschauung kennt, steht für Interviews zurVerfügung.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Sabine WilkeTelefon: 0228 / 97563 46Mobil: 0151 / 147 805 98E-Mail: wilke@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell