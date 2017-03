CARE zur Hungerkrise in Somalia und Jemen: Ohne Finanzierung kein Überleben / Millionen Menschen droht Hungertod / CARE-Generalsekretär Zentel vor Ort im Jemen

Bonn (ots) - Millionen Menschen in Somalia und Jemen drohtaufgrund fehlender finanzieller Mittel der Hungertod, warnt dieinternationale Hilfsorganisation CARE.Aus Somaliland berichten CARE-Mitarbeiter von zahlreichenTodesfällen durch Mangelernährung und von Wasser übertragenenKrankheiten. "Die Menschen haben keine Ressourcen mehr. Nach derHungersnot 2011 wurden Gemeinschaften durch massive Hilfewiderstandsfähiger gemacht, damit sich der Hungertod von mehr alseiner Viertel Million Menschen nicht wiederholt", erklärt RaheelNazir Chaudhary, CARE-Länderdirektor in Somalia. Nach vierausgefallenen Regenzeiten und aufgrund der schwersten Dürre seitJahren hätten die Menschen jedoch kaum mehr Möglichkeiten zuüberleben. "Täglich müssten hunderte Laster mit Wasser undLebensmitteln in abgeschiedene Regionen fahren, doch wir sehen keine.Dabei muss die Nothilfe jetzt sofort aufgestockt werden, um einemögliche Hungersnot in den kommenden Wochen noch abwenden zu können."Neben Somalia, Nigeria und Südsudan ist vor allem auch der Jemen akutvon Hunger bedroht. Insgesamt drohe 20 Millionen Menschen in diesenLändern der Hungertod, ein Großteil davon im Jemen.In dem Bürgerkriegsland sind 17 Millionen Menschen vonNahrungsmittelunsicherheit betroffen, mehr als 462.000 Kinder leidenunter akuter Mangelernährung. "Ich treffe hier täglich Eltern, dienicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Cholera ist aufdem Vormarsch und Medikamente gibt es kaum mehr. Viele Frauen essennur einmal am Tag, um das Überleben ihrer Kinder sicherzustellen",beschreibt CARE-Generalsekretär Karl-Otto Zentel, der zur Zeit vorOrt ist, die Situation.CARE betont, dass die internationale Gemeinschaft jetzt handelnmuss, um Leben zu retten. Über vier Milliarden Euro werden bis EndeJuli benötigt, um den Hunger in Jemen, Nigeria, Südsudan und Somaliazu stoppen. Bislang sind nur knapp zehn Prozent der Gelder geflossen."Finanzielle Mittel müssen dringend aufgestockt werden, um eineweitere Hungersnot zu verhindern", so Zentel. "Bei der Geberkonferenzzum Jemen, die Ende des nächsten Monats in Brüssel stattfindet,fordern wir Finanzzusagen, die es ermöglichen, die Hilfe schnellweiterauszubauen. Weniger Geld bedeutet weniger Hilfe, und wenigerHilfe bedeutet, dass Menschen schlichtweg verhungern. Das muss allen,die am Verhandlungstisch sitzen, klar sein."So hilft CARE:CARE erreichte bereits mehr als 259.000 Menschen in Somalia mitNothilfemaßnahmen, Bargeldverteilungen und Schutzmaßnahmen für Frauenund Mädchen. In den nächsten Monaten plant CARE über 1,6 MillionenMenschen mit Wasser, Lebensmitteln und Hygieneartikeln in den amstärksten betroffenen Regionen zu versorgen. Im Jemen unterstützteCARE mit der Hilfe von Partnerorganisationen im vergangenen Jahr über1,3 Millionen Menschen mit Wasser- und Nahrungsmittelhilfe.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Johanna MitscherlichTelefon: 0228 / 97563 48Mobil: 0176 / 70 330 114E-Mail: mitscherlich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell