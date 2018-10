CARE zum IPCC-Sonderbericht: Regierungen müssen jetzt Antworten für mehr Klimaschutz liefern

Bonn/Incheon (ots) - Im Vorfeld des morgigenEU-Umweltministertreffens veröffentlicht der Weltklimarat (IPCC)heute seinen Sonderbericht, der das alarmierende Ausmaß einerglobalen Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad Celsius gegenüber demvorindustriellen Niveau aufzeigt. CARE fordert die Regierungen,insbesondere aus Industrie- und Schwellenländern, auf, dieTreibhausgasemissionen jetzt zu reduzieren und dieKlimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen."Es wäre inakzeptabel und liefe auf einen Bruch desParis-Abkommens hinaus, wenn die Bundesregierung und das Parlamentden vom IPCC-Bericht dargelegten Handlungsnotwendigkeiten keine Tatenfolgen ließe", mahnt Sven Harmeling, Klimaexperte von CARE."Bundeskanzlerin Merkel muss die Blockade für höhere EU-Klimazielevor dem anstehenden Umweltministertreffen umgehend beenden. Zudemmuss ein zügiger Kohleausstieg eingeleitet werden. Die Zeit für mehrKlimaschutz und Finanzierung für die Entwicklungsländer ist jetzt,nicht erst in zehn Jahren."Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der weltweit führendenKlimaforscher belegen die Notwendigkeit, den Temperaturanstieg unter1,5 Grad Celsius zu halten. Der von den Regierungen abgesegneteIPCC-Sonderbericht bestätigt, dass ein weiterer Temperaturanstiegschwerwiegende Folgen für die Umwelt und die Menschen haben wird. DieErreichung der 1,5 Grad-Grenze erfordere deshalb einen schnellen undweitreichenden Wandel in allen Wirtschaftssektoren."Es wird deutlich, dass viele der schrecklichen Folgen derglobalen Erderwärmung erheblich abgemildert werden können, wenn derTemperaturanstieg wie im Paris-Abkommen vorgesehen auf 1,5 GradCelsius begrenzt wird", so Harmeling. "Die Entwicklungsländerbekommen die extremen Auswirkungen des Klimawandels schon lange zuspüren. Die Leidtragenden sind insbesondere Frauen und Mädchen, diebereits jetzt ihrer allgemeinen Grundrechte beraubt werden.Gleichzeitig belegt der IPCC, dass Klimamaßnahmen, Armutsbekämpfungund wirtschaftliche Entwicklung vereinbar sind."Achtung Redaktionen: CARE-Klimaexperte Sven Harmeling steht gernefür Interviews und Hintergrundinformationen zum IPCC-Bericht bereit.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Julia HitschfeldTelefon: 0228 / 97563 42Mobil: 0177 / 33 43 595E-Mail: hitschfeld@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell