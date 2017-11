Bonn (ots) - Trotz guter Fortschritte in einigen Bereichen wieLandwirtschaft und Geschlechtergerechtigkeit, zeigen anhaltendeSpannungen zwischen einigen Entwicklungs- und Industrieländern, dassder globale Klimavertrag deutlich stärkere Führung und politischenWillen benötigt. Das ist das Fazit, das die Hilfsorganisation CAREnach zwei Wochen zum Ende der Klimakonferenz zieht.Obwohl mit Fidschi erstmal ein kleiner Inselstaat den Vorsitz derKlimakonferenz innehatte, sind die Ergebnisse in Bereichen, die dieärmsten und am meisten betroffenen Weltregionen betreffen, hinter denMöglichkeiten zurückgeblieben. Die Beschlüsse zum sogenannten"Talanoa-Dialog" könnten in 2018 allerdings dazu beitragen, dass beider nächsten Klimakonferenz COP24 im Klimaschutz noch deutlicheFortschritte gemacht werden.Sven Harmeling, klimapolitischer Koordinator von CARE, zu denErgebnissen im Einzelnen:Zur Emissionsreduzierung: "Neue Studien zeigen, dass die Lückezwischen dem notwendigen Klimaschutz und den bisher vorgelegtenPlänen nach wie vor stark auseinander klafft. Der in Bonn auf den Weggebrachte 'Talanoa-Dialog' muss nun dazu führen, dass alle Länder in2018 dabei zusammenarbeiten, ihre Klimaschutzbemühungen in dennächsten Jahren deutlich zu erhöhen. Dies gilt gerade auch fürDeutschland, dass beim Klimaschutz deutlich zurückzufallen droht."Zu Fragen der Landwirtschaft: "Nach Jahren der Uneinigkeit begrüßtCARE die positiven Ergebnisse in der Landwirtschaft. Wir freuen unsbesonders, dass sich die Vertragsparteien auf Ernährungssicherheitund soziale Dynamik konzentrieren und die Agraragenda in dieUmsetzung bringen werden. Die Länder im südlichen Afrika handelnbereits und die Ergebnisse aus Bonn helfen dabei, Ansätze zurBekämpfung des Klimawandels und zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeitvon Lebensmittelproduzenten und Frauen zu entwickeln."Zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter: "DieVerabschiedung des ersten Gender-Aktionsplans unter derKlimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ist ein großer Schrittin die richtige Richtung. Die Regierungen haben ihre Bereitschaftgezeigt, die Verpflichtung des Pariser Klimaabkommens einzuhalten,geschlechtergerechte Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und denBeitrag der Frauen zur Klimaschutzentscheidung zu erhöhen. CARE wirdgenau beobachten, ob die Länder ihre Zusagen einhalten und wirfordern diese nachdrücklich auf, die Aktivitäten desGender-Aktionsplans zu finanzieren."Zur Klimafinanzierung: "In Bonn standen insbesondere dieIndustrieländer eines Einstiegs in die Diskussion über die Einführungvon innovativen Finanzierungsmaßnahmen, wie der Besteuerung vonCO2-Verschmutzern, im Wege. Sie könnten eine zusätzliche Ressourcefür den Umgang mit den vom Klimawandel verursachten Schäden undVerlusten in Entwicklungsländern sein. Durch diese Untätigkeit erhöhtsich der Druck auf die reichen Länder: Sie müssen sich mit der Frageder Schadensfinanzierung befassen und Unterstützung für präventiveAnpassungsmaßnahmen einholen. Wir erwarten, dass der eintägigeKlimagipfel am 12. Dezember in Paris den verpassten Fortschritt inBonn nachholt."Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Sabine WilkeTelefon: 0228 / 97563 46Mobil: 0151 / 147 805 98E-Mail: wilke@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell