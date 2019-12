CARE zum Abschluss der Klimakonferenz: Wirtschaftsmächte stellen sich taub, Konferenzergebnisse enttäuschend

Bonn / Madrid (ots) - Zum heutigen Abschluss der Klimakonferenz in Madrid, diesich fast 2 Tage länger hinzog als geplant, zeigt sich die internationaleHilfsorganisation CARE insgesamt enttäuscht von den Ergebnissen:"Die großen Wirtschaftsmächte konnten sich lediglich auf einen sehr vagen Aufrufim Abschlussdokument einigen, der besagt, dass 2020 deutlich verbessertenationale Klimapläne vorgelegt werden sollen", berichtet Sven Harmeling,klimapolitischer Koordinator von CARE. "Wie laut muss noch demonstriert werden,wie viele Warnungen muss die Wissenschaft noch aussprechen, wie viele jungeLeute müssen ihre ganz reale Zukunftsangst noch äußern, damit die großenWirtschaftsmächte sich endlich nicht mehr taub stellen?"Ein positives Signal ging wenigstens von der Europäischen Union aus, soCARE-Experte Harmeling: "Im Gegensatz zu den Blockierer-Staaten USA, Australien,Brasilien und Saudi-Arabien hat die EU mit ihrem Green Deal ein wichtiges Signalgesetzt. Dem muss im nächsten Jahr unter deutscher EU-Präsidentschaft dieAnhebung der Klimaziele für 2030 folgen."Dass sich aber die Industrieländer, allen voran die USA, bei der dringendbenötigten Unterstützung für den Umgang mit Klimaschäden in ärmeren Ländern ausder Verantwortung stehlen wollen und nur Minimalergebnisse zugelassen haben, seiangesichts der gravierenden Klimafolgen absolut ungerecht, so Harmeling.Zumindest der verabschiedete Gender Action Plan liefert ein wenig Hoffnung. Erwird die dringend benötigte Geschlechtergerechtigkeit bei allen klimapolitischenMaßnahmen befördern. CARE-Klimaexperte Harmeling: "Für uns heißt das konkret,dass alle Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen die Situation und das Potentialvon Frauen besonders berücksichtigen müssen. Was CARE in seinenentwicklungspolitischen Programmen bereits seit Jahrzehnten umsetzt undeinfordert, muss auch für Klimaprojekte gelten: Frauen dürfen nicht Bürgerinnenzweiter Klasse sein."Doch zugleich haben eine Reihe von Ländern die Verhandlungen unerwarteterschwert und Rückschritte bei den Menschenrechten im Bezug etwa auf denGender-Aktionsplan und den Emissionshandel befördert. Das sei laut CARE einbesorgniserregendes Warnsignal.ACHTUNG REDAKTIONEN: CARE-Klimaexperte Sven Harmeling (deutschsprachig) stehtfür Interviews und Hintergrundinformationen zur Verfügung.Pressekontakt:CARE Deutschland e.V.Sabine WilkeTelefon: 0228 / 975 63 46Mobil: 0151 / 147 805 98E-Mail: wilke@care.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6745/4469465OTS: CARE Deutschland e.V.Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell