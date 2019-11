CARE warnt: Zehntausende Menschen sind dem Wintereinbruch in Nordost-Syrien schutzlos ausgeliefert / CARE-Nothilfekoordinator Marten Mylius steht für Interviews bereit

Bonn/Amman (ots) - Angesichts der sinkenden Temperaturen im Nahen Osten warntdie Hilfsorganisation CARE, dass zehntausende Menschen im Nordosten Syriens derKälte und dem rauen Winter schutzlos ausgeliefert sind. Aktuell sind mehr als100.000 Menschen auf der Flucht, 15.000 von ihnen leben in Notunterkünften ohnewarme Kleidung oder Heizmöglichkeiten."Viele der Notunterkünfte sind ehemalige Schulen, die nicht dafür geeignet sind,Familien unterzubringen. Türen und Fenster sind zerstört - es gibt nichts, umdie Menschen vor Kälte und Wind zu schützen. Die Ärmsten, die keine andere Wahlhaben, als in diesen improvisierten Unterkünften Schutz zu suchen, besitzenmeist nicht mehr als das was sie am Körper tragen", sagt Marten Mylius,CARE-Nothilfekoordinator im Nahen Osten."CARE verteilt Winterkleidung für Kinder, Matratzen, Decken und Plastikplanen,mit denen die Fenster und Türen abgedichtet werden können. Aber das reicht beiweitem nicht. Es gibt kaum Heizöfen und die Menschen können sich das dafürbenötigte Heizöl nicht leisten", sagt Mylius weiter.Ein großes Problem sind auch die nicht funktionsfähigen Sanitäreinrichtungen inden Notunterkünften: oft gibt es weder Toiletten noch fließendes Wasser.Geflüchtete müssen in andere öffentliche Gebäude ausweichen. Viele Einheimischeerlauben den Geflüchteten ihre WCs zu benutzen. Für Frauen und Mädchen ist diesjedoch vor allem in der Nacht ein Risiko, weil sie weite Strecken allein zu Fußzurücklegen müssen und somit Gefahren gegenüber ihrer persönlichen Sicherheitausgesetzt sind.Hintergrund:Seit der Eskalation der Kämpfe am 9. Oktober hat CARE mit lebensrettender Hilfeüber 40.000 Menschen im Nordosten Syriens erreicht. Insgesamt leistet CARE seit2014 Hilfe in Syrien und hat bisher mehr als 4,5 Millionen Menschen erreicht.Für die Hilfe im Nordosten Syriens ist CARE auf Spenden angewiesen: IBAN: DE933705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33 www.care.de/online-spendenPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: 0228 / 97 563 42Mobil: 0170 / 7448 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell