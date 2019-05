CARE warnt: Naturkatastrophen wie Fani oder Idai sind Schuldenfallen für arme Länder / Verursacher des Klimawandels müssen mehr beitragen, um Folgeschäden zu lindern und Prävention zu sichern

Bonn (ots) - Während sich Zyklon Fani mit rasender Geschwindigkeitauf Indien und Bangladesch zubewegt, weist die Hilfsorganisation CAREauf die Zunahme der Häufigkeit und Heftigkeit von Naturkatastrophenhin. Diese werfen arme Regionen immer wieder in ihrer Entwicklungzurück und schaffen eine Schuldenfalle. Mosambik, das als dassechstärmste Land der Welt gilt, erhielt vergangene Woche vomInternationalen Währungsfonds (IWF) einen Kredit von 105 MillionenEuro für den Wiederaufbau. Obwohl dies großzügig erscheint, bleibt esein Kredit, der zurückgezahlt werden muss."Die meisten Menschen in Mosambik verdienen nicht viel mehr alseinen Euro am Tag. Nur ein knappes Drittel der Bevölkerung hat Zugangzu Strom. Dieses arme Land zahlt also für ein Problem, das es selbstnicht verursacht hat. Wir müssen dringend zu einem fairen Ausgleichkommen, um die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, ohne dabei eineSchuldenfalle für ärmere Länder zu produzieren", kommentiert SvenHarmeling, CARE-Klimaexperte.Harmeling weiter: "Die Ärmsten der Armen leiden direkt undunmittelbar unter den massiven klimatischen Veränderungen. Sie selbsttragen dabei am wenigsten zum CO2-Ausstoß bei."CARE fordert die Industrienationen dazu auf, ihren finanziellenVerpflichtungen im Rahmen des globalen Klimavertrags nachzukommen unddeutlich mehr in Klimaanpassung und Prävention in ärmerenWeltregionen zu investieren. Zudem sollten Hilfen für Regionen, dievon klimabedingten Katastrophen heimgesucht werden, nicht in Form vonDarlehen ausgegeben werden. "Alles andere ist himmelschreiendungerecht und nimmt die Verursacher aus der Pflicht, während dieLeidtragenden zur Kasse gebeten werden", so der CARE-Experte.Achtung Redaktionen: CARE-Klimaexperte Sven Harmeling steht fürInterviews bereit.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: 0228 / 97 563 42Mobil: 0170 / 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell