CARE zu neuer Eskalation im Jemen: 19 Luftangriffe allein heute Morgen / CARE hilft Familien mit Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung

Bonn (ots) - Wenige Tage nachdem der UN-Sicherheitsrat dieerfolgreiche Übernahme des Hafens von Hodeidah durch die VereintenNationen als einen entscheidenden Schritt im Friedensprozessverkündete, erschütterten heute Morgen heftige Luftangriffe diejemenitische Hauptstadt Sana'a. In kurzer Zeit kamen bei 19Luftangriffen sieben Menschen ums Leben, darunter vier Kinder. CAREzeigt sich besorgt, dass durch die Angriffe die mühsam verhandeltenFortschritte im Friedensprozess wieder zunichte gemacht werdenkönnten."Eine Bombe fiel unweit unseres Büros, die Fenster hielten derErschütterung kaum stand, der Boden bebte heftig. Wir sahen Rauch inder ganzen Stadt aufsteigen", berichtet Alexandra Hilliard, die fürCARE in Sana'a arbeitet. "Später hörten wir, dass eine Familie ineinem Wohngebiet im Schlaf getötet wurde. Diese Familie ist gesternAbend nichts ahnend schlafen gegangen und wird nun nie wiederaufwachen."Bei den Luftangriffen wurden weitere 58 Menschen schwer verletzt.Seit der Eskalation des Konflikts im März 2015 fanden im Jemen über20.000 Luftangriffe statt. Nach Angaben der Vereinten Nationenstarben weit mehr als 200.000 Menschen durch anhaltende Kämpfe,Krankheiten, Unterernährung und eine mangelnde Grundversorgung. ImDurchschnitt stirbt im Jemen täglich alle zwölf Minuten ein Kind."Luftangriffe, Landminen und Bodenkämpfe töten unschuldigeMenschen im ganzen Land", fügt Hilliard hinzu. "CARE fordert alleKonfliktparteien nachdrücklich dazu auf, sich endlich ihrerVerantwortung gegenüber der Bevölkerung bewusst zu werden, und dasSterben zu beenden. Im Moment ist Ramadan, der Monat ist heilig unddient der Besinnung. Auch deshalb ist jetzt ein guter Moment, um dieWaffen endgültig ruhen zu lassen."CARE arbeitet seit 1992 im Jemen und ist eine der wenigeninternationalen Hilfsorganisationen, die trotz anhaltender Kämpfehumanitäre Hilfe leisten. Die Helferteams von CARE setzen sichunermüdlich dafür ein, dass Menschen auch in Gebieten, die nur mühsamzu erreichen sind, Lebensmittel, sauberes Trinkwasser undmedizinische Versorgung erhalten.Für die akute Nothilfe im Jemen ist CARE auf Spenden angewiesen:IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40BIC: COLSDE33 Stichwort: Jemen-HilfePressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Ninja TaproggeTelefon: 030 / 76 90 16 99Mobil: 0151 / 701 674 97E-Mail: taprogge@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell