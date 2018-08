Bonn (ots) - Nach den gestrigen Luftschlägen auf die jemenitischeHafenstadt Hodeidah spitzt sich die Lage für die Zivilbevölkerungweiter zu, warnt die internationale Hilfsorganisation CARE. DieAngriffe trafen einen Fischmarkt sowie den Eingang einesKrankenhauses und verletzten mindestens 70 Menschen. 20 Menschenwurden getötet, darunter auch Krankenhausmitarbeiter."Wir hatten gehofft, dass die jüngsten Feuerpausen rund um dieHafenstadt Hodeidah eine Chance für Friedensgespräche sein könnten.Die jüngsten Luftangriffe machen diese Hoffnung zunichte, wieder sindes die Ärmsten und Verwundbarsten, besonders Frauen und Kinder, diedarunter leiden", beklagt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CAREDeutschland, der selbst im vorigen Jahr im Jemen war.Nach aktuellen UN-Berichten haben die andauernden Angriffe aufHodeidah in den letzten Wochen 450.000 Menschen aus der Stadtvertrieben. Die jüngsten Angriffe könnten jetzt eine weitereFluchtwelle auslösen und humanitäre Organisationen an die Grenzeihrer Kapazitäten bringen. Der Bürgerkrieg im Jemen dauert schon seitüber drei Jahren an und die Zahl der Betroffenen steigt täglich: Mehrals 10.000 Menschen sind bereits gestorben. Aktuell sind 22 MillionenJemeniten dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen, 8 MillionenMenschen leiden Hunger."Der Krieg bringt Krankheiten, Hunger und Vertreibung. Das Leidder Menschen im Jemen ist unvorstellbar und erhält viel zu wenigAufmerksamkeit. CARE ruft daher alle Konfliktparteien dazu auf,schnellstmöglich erneut zu einem Waffenstillstand zurückzukehren undeinen Friedensprozess einzuleiten", sagt Zentel.CARE arbeitet bereits seit 1992 im Jemen und ist eine der wenigenverbliebenen Hilfsorganisationen vor Ort, die trotz extrem widrigerUmstände durchgehend Hilfe leisten. In Hodeidah hilft CARE mitFrischwasser sowie Nahrung und besonders armen Familien auch mitBargeld. Frauen und Mädchen stehen dabei im Zentrum unserer Hilfe.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Stefan BrandTelefon: 0228 / 97563 42Mobil: 0170 / 7448 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell