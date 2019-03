CARE: Wirbelsturm Idai trifft auf Mosambik / CARE stellt 50.000 Euro Soforthilfe bereit / Trinkwasser und Hygiene sind besonders dringlich

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) - Gestern Abend traf Wirbelsturm Idai auf Mosambik. Inder Küstenstadt Beira, Mosambiks viertgrößter Stadt mit rund 530.000Einwohnern, fiel abends der Strom aus. Auch das Nachbarland Malawiist bedroht. Seit Tagen herrschen starke Regenfälle in beiden Ländernund haben laut staatlichen Informationen bereits 60 Tote gefordert.In Mosambik wird erwartet, dass der Wirbelsturm große Strom- undKommunikationsausfälle verursachen wird und die Straßen unpassierbarmachen könnte.Marc Nosbach, Länderdirektor von CARE in Mosambik, berichtet vonder Situation vor Ort: "Idai könnte zum verheerendsten Zyklon derletzten 10 Jahre in Mosambik werden. Bei einem Sturm dieserGrößenordnung besteht die Gefahr, dass Häuser, Ernte und Viehzucht inden betroffenen Gebieten vernichtet und zerstört werden. EinCARE-Team ist heute Morgen nach Beira aufgebrochen, um sich ein Bildvon den Sturmschäden zu machen."CARE arbeitet zusammen mit weiteren Hilfsorganisationen und denRegierungen der beiden Länder auf Hochtouren daran, Hilfe zu leisten.In Mosambik wurden bereits 50.000 Euro Soforthilfe bereitgestellt,die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen stehen dabei für dieCARE-Nothelfer im Mittelpunkt ihrer Arbeit."Aufgrund der starken Regenfälle und Überschwemmungen dervergangenen Woche ist die Lage für die Menschen sehr schwierig. Eswurden zwar viele Dorfgemeinden in sicherere Unterkünfte evakuiert,aber wir wissen, dass viele Dörfer jetzt dringend Hilfe brauchen. Amwichtigsten ist sauberes Trinkwasser, um die Gesundheit der Menschenzu sichern. Lebensmittel und medizinische Versorgung werden ebenfallsdringend gebraucht", fügt Nosbach hinzu.Bitte unterstützen Sie die CARE-Nothilfe mit Ihrer Spende: IBAN:DE93 3705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33 www.care.de/online-spendenACHTUNG REDAKTIONEN: Marc Nosbach, deutscher CARE-Länderdirektorin Mosambik, steht gerne für Interviews zur Verfügung.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Ninja TaproggeTelefon: 030 / 76 90 16 99Mobil: 0151 / 701 674 97E-Mail: taprogge@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell