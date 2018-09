CARE-Studie: Flüchtlinge in Jordanien hoch verschuldet, um zu überleben

Bonn/Amman (ots) - Im achten Jahr des Syrienkrieges bedrohen dieKürzungen der internationalen humanitären Hilfe das Überleben vonsyrischen Flüchtlingen in Jordanien. Das berichtet dieHilfsorganisation CARE in einer neuen Studie, für die mehr als 2.000syrische, aber auch irakische Flüchtlinge und jordanischeGastgemeinden befragt wurden. Das durchschnittliche Einkommen vonsyrischen Flüchtlinge beträgt 279 US-Dollar monatlich, diemonatlichen Ausgaben - ein Großteil davon für die Miete - betragen328 US-Dollar."Neunzig Prozent der syrischen Flüchtlinge sind mittlerweileverschuldet", berichtet Salam Kanaan, Länderdirektorin von CAREJordanien. "Kaum eine Familie kann sich noch genügend Nahrung undMedikamente leisten." Häufig sehen Familien keinen anderen Ausweg alsihre Töchter früh zu verheiraten oder ihre Kinder arbeiten zu lassen."Es sind schockierende Zahlen, die zeigen, wie groß die Krise ist.Jede zehnte Familie muss ihren Sohn oder ihre Tochter verheiraten, umselbst über die Runden zu kommen", schildert Salam Kanaan die Lage.Unter den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren seien es überhauptnur ein knappes Drittel, die eine weiterführende Schule oderUniversität besuchen.Die Situation für syrische und irakische Flüchtlinge, aber auchbedürftige Jordanier müsse daher dringend verbessert werden,appelliert Kanaan. Dazu bedarf es des verstärkten Engagements derjordanischen Regierung, der internationalen Gemeinschaft und vonHilfsorganisationen.Weitere Ergebnisse der Studie:- Frauen / reproduktive Gesundheit: Nur 14 Prozent der Schwangerenhaben Zugang zu vorgeburtlichen Untersuchungen- Bildung: Nur die Hälfte (54 Prozent) der syrischen Kinder unter18 können zur Schule gehen- Psychosoziales: Mehr als 50 Prozent der Flüchtlinge berichtenüber Hoffnungslosigkeit, unkontrollierbare Angst, Verlust vonLebenswillen- Arbeit: 70 Prozent des Haushaltseinkommens haben syrischeFlüchtlinge durch Arbeit verdient (40 Prozent im Vorjahr), davon15 Prozent im informellen, unsicheren Sektor- Ältere Menschen: Nur 4,5 Prozent der älteren Flüchtlingeerhalten gezielte Unterstützung- Rückkehr nach Syrien: Nur rund 19 Prozent möchten lieberdauerhaft zurück in die Heimat, anstatt in Jordanien zu bleibenoder zu emigrieren.Zur Studie "Eight Years Into Exile": Die Daten wurden im April2018 mittels Interviews und Fokusdiskussionen unter syrischen undirakischen Flüchtlingen sowie Jordaniern erhoben. Ziel der Studie,die seit 2012 durchgeführt wird, ist es, die Grundbedürfnisse dergenannten Bevölkerungsgruppen in Bezug auf Bildung, Arbeit,Einkommen, psychosoziale Hilfe und Familienplanung zu erheben, um diehumanitäre Hilfe entsprechend zu planen.Link zur Studie und Factsheet:https://www.care.de/care-paket/publikationen/care-studien/Für die Unterstützung syrischer Flüchtlinge ruft CARE zu Spendenauf: IBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33www.care.de/spenden/online-spenden/Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Sabine WilkeTelefon: 0228 / 97563 46Mobil: 0151 / 147 805 98E-Mail: wilke@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell