Bonn/Maputo (ots) - Sechs Monate, nachdem Wirbelsturm Idai inMosambik, Malawi und Simbabwe massive Schäden angerichtet hat, warntdie internationale Hilfsorganisation CARE vor einer Hungerkrise imsüdlichen Afrika. Jüngste Prognosen aus der Region zeigen, dass 41Millionen Menschen im südlichen Afrika Hunger leiden. 2018 waren esnoch 29,4 Millionen Menschen.Am 14. März traf Wirbelsturm Idai auf die Küste von Mosambik. ImVerlauf richtete er verheerende Zerstörungen in dem Küstenstaat sowiein Malawi und Simbabwe an. Sechs Wochen später wurde Mosambik erneutgetroffen, diesmal im Norden des Landes von Wirbelsturm Kenneth. Über1.000 Menschen starben in Folge der Stürme, drei Millionen waren inder Region insgesamt betroffen. Neben den Wirbelstürmenbeeinträchtigen chronische Dürren und Schädlingsbefall die Ernten derGemeinden. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schätzt,dass rund 80 Prozent der Bevölkerung allein in Mosambik ihrenGrundbedarf an Nahrung nicht stillen können."In meinen 63 Lebensjahren habe ich so etwas noch nie gesehen",erinnert sich Paulinho Mashiri, Dorfvorsteher von Buzi. "Im Himmelbrauten sich starke Winde zusammen, die Erde bebte und Bäume wurdeneinfach ausgerissen und durch die Luft geschleudert. Als der Sturmvorbei war, standen wir mit nichts da. In Wäldern und Flüssen lagendie Leichen von Menschen aus benachbarten Dörfern und sogar ausunserem Nachbarland Simbabwe." Sechs Monate nach der Katastrophefassen die Menschen die Situation knapp und eindringlich zusammen:"Wir haben schlichtweg Hunger. Die Nahrung reicht nicht bis zumnächsten Monat. Alle unsere Felder sind zerstört", erzählt PaulinhoMashiri."Die notwendige Strategie hier ist neben akuter und schnellerNothilfe nach Katastrophen eine umfassende Investition inklimaangepasste Landwirtschaft", betont der CARE-Länderdirektor fürMosambik, Marc Nosbach. "Natürlich haben wir zunächst das Nötigstewie Reis, Speiseöl und Hülsenfrüchte verteilt, aber nun arbeiten wirmit den Landwirten daran, Saatgut für klimaresistente Pflanzeneinzusetzen. Diese eignen sich sowohl für kurze als auch für langeAnbauzyklen. Dazu kommen Investitionen in moderne, nachhaltigeBewässerungssysteme. Die Gemeinden müssen sich für zukünftigeAuswirkungen des Klimawandels wappnen, damit sie in der Lage sind,langfristig eigenständig für ihre Ernährungssicherheit zu sorgen."CARE konnte mit akuter Nothilfe bisher rund 300.000 Menschenerreichen, benötigt aber dringend noch weitere Gelder, um langfristigden Hunger zu bekämpfen.