Bonn/Belgrad (ots) - Die Hilfsorganisation CARE fordert dieEuropäische Union dazu auf, legale und sichere Wege zur Beantragungvon Asyl entlang der Balkanroute zu schaffen und Bleibeperspektivenzu verbessern. Ein Jahr nach Schließung der Balkanroute seien dieRechte von Flüchtlingen und Migranten weiterhin gefährdet."Ungarn lässt am Tag nur etwa fünf Menschen ins Land. Insgesamtharren allein in Serbien 7.700 Menschen aus. Für die Menschen ist dielegale Überquerung der Grenzen wie ein Lotteriespiel. Das spielt denSchmugglern in die Hände", erklärt Sumka Bucan, CARE-Regionaldirektorfür den Balkan. Seit der Schließung der Balkanroute im März 2016hängen tausende Menschen buchstäblich in der Warteschleife, leben inüberfüllten Flüchtlingscamps oder informellen Siedlungen. CARE ruftdie Europäische Union dazu auf, sich auch jenseits ihrer Grenzenstärker für Schutz, Unterstützung und Lösungen für Menschen in Noteinzusetzen. Dazu gehört auch eine Gesetzesverschärfung zurBekämpfung der Schmugglernetzwerke in Europa.CARE ist außerdem besorgt über die fehlenden Perspektiven undIntegration der Menschen in Serbien. Viele Flüchtlinge werden inentlegenen Camps untergebracht, die Kinder können nicht zur Schulegehen und die Eltern haben Angst vor der Zukunft. "Die Menschen imUngewissen zu lassen ist keine humane Lösung. Sie brauchen entwederdie Möglichkeit, in dem Land zu bleiben, das sie aufgenommen hat,oder sie müssen von dem Recht auf Umsiedlung oderFamilienzusammenführung Gebrauch machen können", ergänzt Bucan.Die neuesten EU-Richtlinien bieten keine Verbesserung bezüglichlegaler und sicherer Fluchtrouten in die Europäische Union. Vielewarten verzweifelt auf die Zusammenführung mit Familienmitgliedern ineinem der EU-Mitgliedsstaaten. "Informationen und psychosozialeUnterstützung für diejenigen, die keinen Anspruch aufFamilienzusammenführung, Umsiedlung oder andere legale Optionenhaben, sind mangelhaft. Die Menschen sind vor Krieg, Gewalt undVerfolgung geflohen in der Hoffnung auf ein sicheres Leben. Es kannnicht sein, dass sie hier an den Grenzen der EU im Stich gelassenwerden", so Bucan.CARE unterstützt neu ankommende Flüchtlinge in Serbien undKroatien mit einem Netzwerk von Partnerorganisationen undfreiwilligen Helfern rund um die Uhr. Um die Menschen vor dem rauenWetter zu schützen, verteilt CARE Winterpakete mit warmer Kleidungund stellt Stockbetten und Matratzen zur Verfügung. Bis heute hatCARE 130.000 Essenspakete an die Menschen verteilt. Für die kommendenMonate plant CARE, weitere 3.500 gestrandete Flüchtlinge in Serbienund Kroatien zu unterstützen.