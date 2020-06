CARE zu Covid-19: Katastrophale Folgen fÃ¼r 12 Millionen MÃ¼tter in HochrisikolÃ¤ndern /Wahrscheinlichkeit fÃ¼r eine Mutter in Sierra Leone wÃ¤hrend einer Geburt zu sterben 160-mal hÃ¶her als in Deutschland

Bonn (ots) - Infolge der Covid-19-Pandemie gibt es starke Anzeichen darauf, dass sich die Mütter- und Säuglingssterblichkeit in Hochrisikoländern erhöht. Dies geht aus einer CARE-Analyse hervor, die auf Daten des INFORM-Risikoindex beruht. In den Hochrisikoländern Somalia, Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik, Südsudan, dem Tschad, Haiti und Burundi leben rund 12 Millionen Mütter und mehr als 1,6 Millionen schwangere Frauen. Diese könnten infolge der Covid-19-Pandemie unter den Einschränkungen in der medizinischen Grundversorgung sowie durch drohende Hungerkrisen besonders leiden.Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland: "In ganz Westafrika ist die Nutzung von medizinischen Einrichtungen seit dem Ausbruch von Covid-19 aufgrund von Lockdown-MaÃ?nahmen erheblich zurückgegangen. Gerade Schwangere und Mütter sind aber auf einen uneingeschränkten Zugang zu Gesundheitseinrichtungen angewiesen. Fehlt dieser, könnte die schon jetzt sehr hohe Müttersterblichkeitsrate in der Region weiter steigen."In Sierra Leone, wo die Müttersterblichkeit im weltweiten Vergleich am dritthöchsten ist, sterben pro 100.000 Geburten 1.120 Frauen. In Deutschland sterben bei derselben Anzahl von Geburten im Schnitt nur 7 Frauen. In Sierra Leone ist also die Gefahr für eine Mutter, bei der Geburt zu sterben, fast 160-mal höher als in Deutschland. Erfahrungen im Umgang mit anderen Viruskrankheiten in Sierra Leone, wie zuletzt mit Ebola, zeigen, dass die Mütter- und Säuglingssterblichkeit während einer Epidemie deutlich zunimmt. Es gab damals rund 3.600 Todesfälle von Müttern und Neugeborenen und damit fast genauso viele Tote durch Geburtskomplikationen wie direkt durch das Ebolavirus im Land.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTelefon: +49 (0) 228 975 63 -42Mobil: +49 (0) 170 74 48 600E-Mail: brand@care.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6745/4613962OTS: CARE Deutschland e.V.Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell