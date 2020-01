Berlin (ots) - Heute veröffentlichte die Hilfsorganisation CARE ihren globalenBericht "Suffering in Silence". Seit 2017 und damit im vierten Jahr listet CAREdie zehn Krisen auf, die im vergangenen Jahr die wenigste internationaleMedienberichterstattung erhielten. Die Analyse zeigt einen besorgniserregendenTrend: Während 2018 acht der vergessenen humanitären Krisen auf demafrikanischen Kontinent stattfanden, sind es im Jahr 2019 bereits neun von zehnKrisen. Nach Madagaskar auf Platz 1 folgen der Konflikt in derZentralafrikanischen Republik auf Platz 2 und auf Platz 3 die Hungerkrise inSambia."Wir beobachten seit Langem einen Zusammenhang zwischen der vom Menschenverursachten globalen Erwärmung und der Länge und Komplexität von humanitärenKrisen", erklärt Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland, bei derheutigen Veröffentlichung der Studie im Auswärtigen Amt in Berlin. "Obwohl dasgesteigerte öffentliche Bewusstsein für die Klimakrise Mut macht, ist esgleichzeitig schockierend, wie wenig über ihre Auswirkungen im globalen Südenberichtet wird."Mehr Berichterstattung liegt jedoch nicht nur in der Verantwortung der Medien:"Krisen, über die am wenigsten berichtet wird, sind oft auch diejenigen, die diegeringste Finanzierung erhalten. Das müssen wir ändern", sagt Peter Felten,Leiter des Referats für Multilaterale Gestaltung der Humanitären Hilfe imAuswärtigen Amt. Dort wurde "Suffering in Silence" heute vorgestellt. "Es istunsere Aufgabe, auch dorthin zu schauen, wo es keine Medienschlagzeilen undkeine einfachen Antworten gibt. Als einer der größten Geber für humanitäre Hilfeweltweit ist sich Deutschland der Verantwortung bewusst, auch chronische undklimabedingte Krisen mit Nachdruck auf die Agenda zu bringen."Laut den Vereinten Nationen werden im Jahr 2020 insgesamt rund 26 MilliardenEuro benötigt, um humanitäre Hilfe für knapp 109 Millionen Menschen, die inKrisenregionen weltweit leben, zu leisten.Suffering in Silence - Top 10 der vergessenen Krisen:1. Madagaskar - 2,6 Millionen Menschen leiden durch die klimatischenVeränderungen an Hunger2. Zentralafrikanische Republik - Ein brutaler Konflikt im Herzen Afrikas: Etwa2,6 Millionen Menschen brauchen dringend humanitäre Hilfe3. Sambia - Wiederholt fallen Ernten aus. Etwa 2,3 Millionen Menschen brauchendringend Nahrungsmittelhilfe4. Burundi - 1,7 Millionen Menschen haben nicht genug Mittel, um ihre Familienzu ernähren5. Eritrea - Schwere Dürre: Die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren leidet anUnterernährung6. Nordkorea - Ein Land in Isolation: 10,9 Millionen Menschen benötigenhumanitäre Hilfe7. Kenia - Überschwemmungen und Dürren: Mehr als 1,1 Millionen Menschen hungern8. Burkina Faso - Bewaffnete Konflikte und Gewalt: 5,2 Millionen Menschen sindbetroffen9. Äthiopien - Naturkatastrophen, Mangelernährung und Vertreibung: 7,9 MillionenMenschen haben zu wenig zu essen10. Tschadsee-Region - Konflikte, Vertreibung und Hunger: 10 Millionen Menschenbrauchen HilfeLesen Sie hier den Bericht in voller Länge: https://www.care.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Suffering_in_Silence/2019/Suffering_in_Silence_2019.pdfHinweis für die Redaktionen:CARE ließ das internationale Medienbeobachtungsunternehmen Meltwater mehr als2,4 Millionen Online-Meldungen in englischer, deutscher, französischer,spanischer und arabischer Sprache im Zeitraum von 1. Januar bis 15. November2019 auswerten. Dafür wurden 40 Krisen und Katastrophen analysiert, die mehr alseine Million Menschen betreffen. Nach Anzahl ihrer Erwähnung in Online-Medienwurden daraus die zehn Krisen mit der geringsten medialen Präsenz ermittelt. DerReport erscheint in diesem Jahr zum vierten Mal.CARE Deutschland ruft zu Spenden für Menschen in vergessenen Krisen auf: IBAN:DE93 3705 0198 0000 0440 40 BIC: COLSDE33 www.care.de/spendenPressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Ninja TaproggeMedienreferentinTel: +49 30 / 76 90 16 99Mobil: +49 151 / 701 674 97Mail: taprogge@care.deAuswärtiges Amt BerlinSwen JankePresse- und Öffentlichkeitsarbeit Humanitäre HilfeTel: +49 30 / 1817 3184Mail: s08-50@auswaertiges-amt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6745/4504302OTS: CARE Deutschland e.V.Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell