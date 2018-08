CARAVAN SALON zeigt die Trends der Caravaningbranche (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der CARAVAN SALON Düsseldorf, die weltgrößten Messe rund um denmobilen Urlaub, kann neue Rekordzahlen vorweisen. Der diesjährigeCARAVAN SALON vom 25. August bis 2. September 2018 ist so groß wienie zuvor. In 13 Hallen und auf dem Freigelände des DüsseldorferMessegeländes präsentieren sich über 600 internationale Ausstellermit insgesamt 130 Caravan- und Reisemobilmarken - auf über 214.000Quadratmetern sind über 2.100 Freizeitfahrzeuge ausgestellt."Der CARAVAN SALON ist für Besucher und Aussteller weiterhin dasHighlight des Jahres und ist unbestritten das Schaufenster derBrancheninnovationen. Die ausgezeichnete Stimmung in derCaravaningbranche mit Rekordzahlen bei Neuzulassungen undBesitzumschreibungen lassen uns voller Optimismus auf die diesjährigeMesse blicken", sagt Stefan Koschke, Director des CARAVAN SALON. ObMini-Caravan mit Schlafstätte und Kochgelegenheit auf wenigenQuadratmetern oder rollendes Luxusmobil - in Düsseldorf ist alles zusehen, was der Markt zu bieten hat. Bewährte Grundrisse undFahrzeugklassiker sind dabei ebenso beliebt wie die neuen Modelle undBaureihen für die kommende Saison. Schon für Budgets ab 5.000 Eurosind kleine, einfach ausgestattete Mini-Caravans zu haben, nach obensind bei den individuell gefertigten Luxusreisemobilen undLuxuscaravans kaum Grenzen gesetzt.Auf die Besucher der weltweit größten Caravaning-Messe wartenzahlreichen Produkt-Neuheiten und Innovationen. Vor allem kompakteFahrzeuge sind bei den Kunden beliebt. Auf Komfort, Usability undschickes Design müssen Sie trotzdem nicht verzichten. BeiReisemobilen steigt zudem die Auswahl an Basisfahrzeugen. DieAnforderungen, die heutige Kunden an ihr Reisemobil oder ihrenCaravan stellen, sind höchst unterschiedlich. Zum einen werdenkompakte Fahrzeuge immer beliebter. Diese sind agiler und leichter zubewegen und daher auch für den Alltag oder einen Städtetrip geeignet.So machen ausgebaute Kastenwagen inzwischen fast die Hälfte derReisemobilproduktion aus und haben die mittelgroßen teilintegriertenModelle an der Spitze abgelöst.Zum anderen möchte der Camper von heute beim Komfort keineAbstriche machen, entsprechend steigt die Nachfrage nachKomfortoption wie breitere Aufbautüren, Ausstattungsextras undelektronischen Helfern. So sind inzwischen fast alle Geräte imFreizeitfahrzeug über ein zentrales Bedienpanel sicher und intuitivsteuerbar und die Füllstände der Batterien und Wassertanks abrufbar -oftmals per Smartphone. "Die Kunden sind bereit für mehr Komfort undBenutzerfreundlichkeit einen höheren Preis zu zahlen", sagt DanielOnggowinarso, Geschäftsführer des Caravaning Industrie Verbandes e.V.(CIVD).Auch bei der Innenraum-Gestaltung sind die Kunden anspruchsvoll.Die Fahrzeug-Hersteller bieten immer mehr Modelle mit immervariableren Grundrissen an. Die Verwendung von elektrisch bedienbarenHub-Betten, meist über den Fahrersitzen angeordnet, ermöglicht völligneue Grundriss-Varianten. So fand die aus dem Caravan bekannte großeRund-Sitzgruppe im Heck auch Einzug in Reisemobile. Um dasFahrzeuginnere modern, hell und luftig zu gestalten, blicken dieHersteller auch über den Tellerrand hinaus und lassen sich vonInterior-Designern inspirieren oder entwickeln zusammen mitLicht-Spezialisten innovative Beleuchtungskonzepte.Doch viele Features bringen ein Mehr an Gewicht mit sich.Erschwerend kommt bei Reisemobilen im wahrsten Sinne des Worteshinzu, dass die Basisfahrzeuge wegen immer mehr Ausstattung undAssistenzsystemen, die Fahrkomfort und Sicherheit erhöhen, ohnehin anGewicht zugelegt haben. Durch die EU-Führerschein-Reform dürfen mitdem Pkw-Führerschein nur Fahrzeuge bis 3,5t bewegt werden. Es istalso sinnvoll, unter dieser Grenze zu bleiben. Bei Caravans liegteine Herausforderung darin, dass viele Verbraucher zunehmend kompaktePkw mit begrenzter Anhängelast fahren. Daher setzen die Herstellerimmer neue Leichtbauweisen ein. Dabei bleibt es nicht beim Austauschschwerer Materialien durch leichtere Alternativen. "Immer mehrHersteller gehen dazu über, den herkömmlichen Aufbau vonFreizeitfahrzeugen komplett zu überdenken. Auf dem CARAVAN SALONwerden einige dieser innovativen Ansätze zu sehen sein", sagtOnggowinarso.Pressekontakt:Alexander KempeTel.: 0211/45 60-997EMail: KempeA@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: Messe Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell