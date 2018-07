CARAVAN SALON 2018: In der Welt zu Hause (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Überall zu Hause sein. Freiheit und Flexibilität genießen - dasmacht die ganze Faszination des mobilen Reisens aus. Alle Freunde desCaravanings bekommen beim CARAVAN SALON Düsseldorf neun Tage langeinen einzigartigen Überblick über die Welt der mobilen Freizeit.Über 600 Aussteller mit 130 Caravan- und Reisemobilmarkenpräsentieren insgesamt mehr als 2.100 Freizeit-Fahrzeuge. Danebenfinden die Besucher in 13 Hallen und dem Freigelände wie gewohnt auchZubehör, Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Urlaubsdestinationen sowieCamping- und Reisemobilstellplätze.Der CARAVAN SALON ist für Besucher und Aussteller das Highlightdes Jahres und ist unbestritten "der" Treffpunkt derCaravaning-Branche. Er ist und bleibt das Schaufenster derBrancheninnovationen und beim CARAVAN SALON zeigen die Herstellerihre Weltneuheiten.Größte Fahrzeug-Vielfalt und zahlreiche WeltpremierenAuf dem diesjährigen CARAVAN SALON präsentieren wieder allenamhaften internationalen Hersteller die neueste GenerationReisemobile und Caravans. Von kompakt und clever bis geräumig undluxuriös ist auf der Welt-Leitmesse die gesamte Bandbreite vertreten."Nirgendwo ist die gezeigte Produktvielfalt und -auswahl größer alsin Düsseldorf. So findet jeder Caravaning-Interessierte das zu ihmpassende Fahrzeug", sagt Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer desCaravaning Industrie Verbandes e.V. (CIVD). Besonders großerBeliebtheit erfreuen sich kompakte Modelle. "Ausgebaute Kastenwagenund teilintegrierte Reisemobile sind vor allem bei Einsteigernbeliebt. Trotz ihrer vollwertigen, komfortablen Ausstattung sind dieFahrzeuge kompakt und so besonders leicht zu bewegen", erklärtOnggowinarso. Auf dem CARAVAN SALON feiern wieder zahlreichetechnische Innovationen Premiere. Im Trend liegen unter anderemelektronische Tools, die die Bedienbarkeit der Fahrzeuge erleichternund deren Komfort erhöhen. Die fortschreitende Vernetzungverschiedener Geräte ermöglicht digitale Füllstandanzeigen vonWassertank und Co. sowie die Steuerung von Heizung, Klimaanlage undWarmwasserversorgung über ein zentrales Bedienpanel oder per App. "Umdie Fahrzeuge trotz der Ausstattungsextras agil zu halten, entwickelndie Hersteller immer neue Leichtbauweisen", so Onggowinarso.Neue Halleneinteilung im Zubehör- und LuxussegmentIn den vergangenen Jahren erfreute sich der Bereich"Technik-Order" mit technischem Equipment, Ausbauteilen undInstallationen bei Ausstellern und Besuchern großer Beliebtheit, sodass 2017 erstmals eine zweite Technikhalle eröffnet wurde. Um dieWege zu verkürzen und die Aufteilung noch einmal zu optimieren, wirddie zweite "Technik-Halle" - ergänzt durch die Aussteller vonVorzelten und Faltcaravans - in der Halle 14 platziert.Das Segment der Luxusreisemobile zieht nunmehr in die Halle 5 um.In der Halle 7a hat das "Zubehör-Paradies" mit dem Direktverkauf vonCaravaning- und Campingzubehör sein Zuhause, direkt am Eingang Nordist der Touristik-Part mit Camping- und Reisemobilstellplätzen sowieReisedestinationen in der Halle 7 untergebracht. In den Hallen 4, 9bis 12 sowie 15 bis 17 sind Caravans, Reisemobile und Kastenwagen zusehen."StarterWelt" mit neuem Thema VermietungDer CARAVAN SALON hat einen hohen Wert an Erstbesuchern (2017: 34Prozent). Genau an diese Zielgruppe wendet sich die beliebteSondershow "StarterWelt - Entdecke Camping & Caravaning".Branchenprofis bieten in der Halle 18 (zentral im Freigelände) eineneutrale und herstellerunabhängige Anlaufstelle rund um das ThemaCaravaning. In verschiedenen Themenwelten erfahren Einsteiger, aberauch routinierte Caravaner, Interessantes und Wissenswertes rund umdie mobile Freizeit.Ganz neu ist das Thema "Vermietung von Reisemobilen und Caravans".Hier finden alle Besucher, die gerne einmal einen Urlaub imReisemobil oder Caravan ausprobieren möchten, eine Anlaufstelle mitBeratung und vielen weiteren Services.Weiterhin geben Experten in der "StarterWelt" Praxistipps undEmpfehlungen zu Fahrzeugtypen, Reiserouten oder der richtigenCampingplatzwahl und stehen auch für individuelle Fragen zuVerfügung.TourNatur parallel in Halle 6Parallel findet am zweiten Wochenende (31. August bis 2.September) in Halle 6 die TourNatur unter dem Motto "Lebe dieFreiheit" statt. Auf dieser Messe für Outdoor-Aktive präsentieren 275Aussteller mehr als 5.000 Destinationen für Wandern, Trekking und denUrlaub in der Natur sowie die hierzu passende neueste Ausrüstung mitfachmännischer Beratung. Die neue Plattform "Erlebnis Natur -Entdecke Deine Naturlandschaft" bietet zudem viele Anregungen undInformationen zu Reisen und Aktivitäten in Deutschlands NationalenNaturlandschaften.Pressekontakt:Alexander KempeTel.: 0211/45 60-997Kempea@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: Messe Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell