CARAVAN SALON 2017: Dein neues Fenster zur Welt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Beim CARAVAN SALON DÜSSELDORF vom 26. August bis 3. September 2017(Fachbesuchertag am 25. August) sind die Besucher eingeladen, dieganze Vielfalt mobiler Freizeit zu erleben. "Dein neues Fenster zurWelt" heißt das Motto beim weltgrößten Treffpunkt der internationalenCaravaningbranche. Das Düsseldorfer Messegelände verwandelt sich indiesen neun Tagen in ein echtes Caravaning-Paradies. In 13 Hallen undauf dem Freigelände des Düsseldorfer Messegeländes präsentieren sich600 internationale Aussteller mit insgesamt 130 Caravan- undReisemobilmarken - auf über 214.000 Quadratmetern sind über 2.100Freizeitfahrzeuge ausgestellt. Neben Reisemobilen und Caravansgehören Basisfahrzeuge, Zubehör, technisches Equipment, Ausbauteile,Zelte, Mobilheime, Campingplätze, Reisemobilstellplätze sowieReisedestinationen zum Angebot. Die Messe Düsseldorf erwartet wiederüber 200.000 Besucher zur diesjährigen Veranstaltung.Der erneute Wachstumskurs des CARAVAN SALON führt teilweise zueiner neuen Halleneinteilung. In der neuen Halle 7a entsteht ein"Zubehör-Paradies" ausschließlich für den Direktverkauf vonCaravaning- und Campingzubehör. In Halle 5 ist aufgrund der hohenNachfrage ein zweiter Ausstellungsbereich der technischenAusrüstungs- und Zubehörindustrie eingerichtet worden, außerdem sinddort weiterhin Vor- und Autodachzelte sowie Faltcaravans zu finden.Zu den Wachstumszahlen beim CARAVAN SALON passen auch dieBranchendaten. Die enorme Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen "made inGermany" ist ungebrochen. Die deutschen Hersteller von Reisemobilenund Caravans steigerten in der ersten Jahreshälfte ihre Produktion umdeutliche 17,3 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres.Von Januar bis Juni liefen insgesamt 62.597 Einheiten vom Band.27.231 Fahrzeuge wurden ins Ausland exportiert. Das sind 9,6 Prozentmehr als im ersten Halbjahr 2016.Die Binnennachfrage nach deutschen Reisemobilen und Caravanserreichte in der ersten Jahreshälfte einen neuen Höchststand und auchdie Nachfrage aus dem Ausland zog weiter an. Entsprechend hat diedeutsche Caravaning-Industrie ihre Produktion im ersten Halbjahr 2017erneut gesteigert. 62.597 produzierte Freizeitfahrzeuge bedeuten eindeutliches Plus von 17,3 Prozent gegenüber 2016. Damit sind dieProduktionskapazitäten der Branche voll ausgelastet.Der CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2017 ist von Samstag, 26. August, bisSonntag, 3. September 2017, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Fachbesucher und Medienvertreter können die Messe bereits am Freitag,25. August, besuchen. Die Online-Tageskarte kostet für Erwachsene 14Euro, das Tagesticket an der Kasse kostet 18 Euro; Schüler, Studentenund CARAVAN SALON Club-Mitglieder zahlen online zehn Euro, das Ticketan der Tageskasse beträgt 14 Euro und für Kinder (6 bis 12 Jahre)kostet das Online-Ticket sechs Euro, das Ticket an der Tageskassekostet sieben Euro.