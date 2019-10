CAPITAL und OMR gründen gemeinsame Medienmarke FINANCE FORWARD (FOTO)

Berlin (ots) -Modernes Angebot für die digitale Finanzbranche / Neues Eventparallel zur OMR ab 2020Berlin/Hamburg, 2. Oktober 2019 - Die Medien- und Event-PlattformOMR und das Gruner + Jahr-Wirtschaftsmagazin CAPITAL bauen einegemeinsame Medienmarke auf: Die neue Plattform FINANCE FORWARDbegleitet mit Events, digitalen Beiträgen und Podcasts dieTransformation der Finanzbranche. Thematische Schwerpunkte werden dieDigitalisierung der Branche, Fintech, Insurtech, Robo Advisor sowiealle Themen rund um Krypto-Währungen und Blockchain sein. DiePlattform richtet sich an Menschen, die sich für Finanz- undWirtschaftsthemen interessieren, an Beschäftige aus der Branche sowiean Gründer und Mitarbeiter aus der Fintech- und Insurtech-Szene.Als Herzstück von FINANCE FORWARD ist ein Event geplant, daserstmals 2020 an die OMR in Hamburg angedockt wird. Parallel dazuentsteht ein Content-Angebot, das täglich in Form eines Newsletterssowie eines Podcasts erscheint. Diese Inhalte werden zudem auf derWebsite https://financefwd.com/de/ veröffentlicht. "DieTransformation der Finanzbranche ist für mich derzeit eines derspannendsten Themen", sagt Philipp Westermeyer, Gründer von OMR. "Wirwollen hier gemeinsam eine neue relevante und moderne Medienmarkeaufbauen."Für CAPITAL-Chefredakteur Horst von Buttlar zeigt die Kooperation,welche Projekte möglich sind, wenn sich zwei starke Marken für eingemeinsames Ziel zusammen tun: "Jede Marke bringt das Beste aus ihrerWelt ein - OMR die erstklassige Erfahrung im Bereich Events undCAPITAL die hohe Kompetenz und Glaubwürdigkeit beim Thema Finanzenund Fintech."Die digitalen journalistischen Angebote werden von einem neuaufgebauten Team in der CAPITAL-Redaktion in Berlin erstellt. Für dasProjekt wurden zwei im Finanz- und Gründerbereich bekannteJournalisten gewonnen: Caspar Tobias Schlenk, zuvor verantwortlicherRedakteur bei "Gründerszene", und von Dezember an John StanleyHunter, der von 'Business Insider' kommt. Koordiniert wird dasProjekt von CAPITAL-Redakteur Niklas Wirminghaus. Auch OMR baut neueKapazitäten für das Projekt auf: Die Koordination im BusinessDevelopment wird bei Louisa Rademacher liegen, die dafür von Gruner +Jahr zu OMR wechselt.Pressekontakt:Joachim Haack, G+J PR/Kommunikation CAPITAL/BUSINESS PUNKc/o Publikom, E-Mail: jhaack@publikom.comTel.: 040/39 92 72-0www.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell