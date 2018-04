CAPITAL STAGE AG-Aktie: Was Aktionäre über den aktuellen Kursverlust wissen sollten!

Die CAPITAL STAGE AG-Aktie eröffnete heute Morgen den Handelstag mit 6,47 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 6,51 Euro, veränderte sich also um -0,61 Prozent. Auf Monatsbasis steht die SDAX -Aktie bei einer Performance von -3,12 Prozent da. Der aktuelle Kurs liegt bei 6,47 Euro. Weiter zurück geschaut ergibt sich ein anderes Bild: Um 2,37 Prozent verändert sich also ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.