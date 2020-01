FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME Y9V7 XFRA LU0148753444 VITRUVIUS-EM.M.EQ.B EUR Y9V2 XFRA LU0148751588 VITRUVIUS-EM.M.EQ.B USD XFRA US00508X2036 ACTUANT A DL-,20 EWX XFRA CA2971331004 ESSEX MINERALS INC.O.N. 0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. NB2 XFRA DE000A0SMU87 NORTHERN DATA AG INH O.N. 7BG XFRA NO0010650013 BERGENBIO ASA