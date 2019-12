FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 3CW XFRA GB00B9NWP991 COUNTRYWIDE PLC LS -,01 WDLK XFRA DE000WNDL193 WINDELN.DE SE INH O.N.