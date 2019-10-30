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Höegh LNG Partners UTS - CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 30.10.2019 - 2




30.10.19 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME S1K1 XFRA US74039M1018 PREDICTIV.ONCOLOGY DL-,01 DI6 XFRA ES0126775032 DISTRIB.INTL DE AL.EO-,10 3GK XFRA GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125 ZCB XFRA AU000000ZNC9 ZENITH MINERALS LTD XFRA CA5562311087 MADALENA ENERGY INC. 1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 2VV XFRA CA98936N1024 ZENABIS GLOBAL INC. 3CH XFRA AU000000CGC2 COSTA GRP HLDGS SR2 XFRA CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1 PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
13,63 € 14,658 € -1,028 € -7,01% 30.10./10:03
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
MHY3262R1009 A119NL 17,72 € 12,76 €
Werte im Artikel
0,20 plus
+9,29%
9,84 plus
0,00%
0,057 plus
0,00%
65,40 plus
0,00%
0,39 plus
0,00%
16,90 minus
-0,59%
13,63 minus
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1,66 minus
-20,19%
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-22,06%
0,18 minus
-56,55%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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