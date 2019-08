FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME CVR XFRA US69323K1007 PCM INC. W5G XFRA US9304271094 WAGEWORKS INC. DL-,001 XFRA CA8634431073 STROUD RES LTD 6501 XFRA US68373L2088 OPGEN INC. DL-,01