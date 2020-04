FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.04.2020 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME SLW XFRA CH0014852781 SWISS LIFE HLDG SF 5,10 LO3 XFRA CH0013841017 LONZA GROUP AG NA SF 1 IYP XFRA CH0325094297 INVESTIS HOLDING SF-,10 1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS