FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 4N28 XFRA LI0026536305 LGT SEL.EQ.A./P.E.J.DL B 4GP XFRA MX01UR000007 URBI DESARROLLOS URBANOS 7C6 XFRA CA21852Q4043 CORDOBA MINERALS CORP. 8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 XFRA US87960W1045 TELIGENT INC. DL-,01 6BP XFRA CA29601R1029 EROS RES CORP. 10H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25