FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME MA6 XFRA GB0031274896 MARKS SPENCER GRP LS-,25 XFRA AU000000POH7 PHOSPHAGENICS LTD 0XI XFRA KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 XFRA CA89785C1077 TRUE LEAF MEDICINE INTL XFRA CA15643T2065 CENTURION MINERALS LTD.