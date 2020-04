FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME KEK XFRA FI0009000202 KESKO B H9W XFRA DE000A0LR4P1 HWA AG INH.O.N. LSPP XFRA CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10 LSPN XFRA CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 3CL XFRA AU000000AMN1 AGRIMIN LTD XFRA CA7613661031 REVELO RES CORP.