FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 2TU XFRA AU000000TAR7 TARUGA MINERALS LTD. VJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. X0M1 XFRA US98419J2069 XOMA CORP. DL -,0005 T2H XFRA KYG8904A1004 TIMES CHINA HLDGS HD -,10 NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC