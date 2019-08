FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.08.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME 8C1 XFRA KYG234201054 COMTEC SOL.SYS REG 0,001 07R XFRA AU000000HAR2 HARANGA RESOURCES LTD