FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME ROC XFRA NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1 ROB XFRA NL0000289783 ROB.SUS.GBL STARS EQ. A A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. XFRA US20600T1088 CONATUS PHAR.INC.DL-,0001 2OK XFRA SE0007158118 SPECTRACURE AB 2AK XFRA SE0006913497 SPIFFBET AB