FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.05.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME MN3 XFRA GB00B83VD954 MAN GROUP PLC DL-03428571 UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD 0OU2 XFRA BMG2125V1000 CHINA DEMETER FI.I.HD-,01