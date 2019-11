FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.11.2019 AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME CHM XFRA SG1V17936401 CHINA SUNSINE HLDGS LTD H2J XFRA NO0010317316 OCEANTEAM ASA NK 0,5 0W2 XFRA AU000000WGX6 WESTGOLD RES LTD